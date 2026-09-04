Lobete se rompe los ligamentos de la rodilla y Ochoa pasará por el quirófano

Las claves

Las claves Generado con IA Julen Lobete se ha roto el ligamento cruzado anterior y el colateral interno de la rodilla y tendrá que ser operado. La lesión de Lobete ocurrió durante un entrenamiento, en una acción fortuita, y estará fuera de las convocatorias del Málaga CF por un tiempo. A la baja de Lobete se suma la de Aarón Ochoa, que también pasará por el quirófano tras romperse el menisco externo. Estas lesiones afectan la planificación del Málaga CF, que no podrá contar con los 28 jugadores inicialmente previstos en la plantilla.

Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y Loren Juarros hizo bueno este refrán este jueves en la sala de prensa de La Rosaleda cuando le preguntaron por la plantilla del Málaga, compuesta por 28 jugadores.

"Ya te digo que el esfuerzo que va a requerir a estos chicos competir en primera división, que lo van a hacer, y lo van a hacer cada día mejor, cada día del entrenamiento posiblemente parten no por lesiones, sino por fatigas, por cargas y todo esto, y seguro que no van a estar los 28". Esta fue la respuesta de Juarros.

Y mientras decía eso acababa de caer un jugador blanquiazul. Julen Lobete, que se ha lesionado el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral interno, lo que le hará pasar por el quirófano, según ha informado el Málaga, y perderse un tramo de la temporada.

El extremo vasco sufrió esta lesión en el entrenamiento del jueves en una "acción fortuita".

Precisamente por Lobete se le cuestionó este jueves a Loren Juarros en la rueda de prensa que ofreció para hacer balance del mercado de fichajes.

Antes de conocerse la información de su lesión, el director deportivo le echó un capote al futbolista criado en la Real Sociedad, explicando que tanto él como el entrenador confían en que pueda mejorar su rendimiento en Primera División.

Según Loren, Lobete tiene características que puede explotar mejor en la máxima categoría que en Segunda, y que ese ha sido uno de los motivos para que se mantenga en la plantilla.

Su nombre ha sonado durante el verano como uno a los que se le buscaba salida junto a Dani Sánchez. Sólo salió este último.

Lobete no tuvo prácticamente protagonismo en el Málaga desde la llegada de Funes. Sólo fue titular en dos ocasiones y en el playoff tan solo jugó un minuto en el partido de ida contra el Almería.

Salió de la rotación de manera drástica cuando era habitual en las alineaciones de Sergio Pellicer.

Esta temporada jugó contra el Deportivo de La Coruña unos minutos por detrás del delantero, una posición que no es ajena para él y que habitualmente ocupa Adrián Niño.

Lobete se suma a la lista de lesionados y tocados y estará un tiempo fuera de las convocatorias del Málaga CF, que de momento no tendrá 28 jugadores disponibles.

Ochoa también pasará por el quirófano

A la de Lobete hay que añadir que otra baja para tiempo. La de Aarón Ochoa, que finalmente tendrá que pasar por el quirófano tras romperse el menisco externo.

El club anunció que se valoraría si era intervenido o no, de repente, esta semana apareció por el césped. Pero este viernes el Málaga anunció el mediapunta marbellí se operará el lunes 7 de septiembre.

Esto supone un varapalo gordo para la planificación de la plantilla, porque Ochoa es uno de los jugadores con más proyección del equipo y uno de los principales recursos de Juanfran Funes en el frente de ataque.

Ahora estará varios meses de baja tras esta lesión.