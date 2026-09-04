¿Qué es farmear aura?: "Ya se van quitando los pelos rubios y azules de la celebración, afortunadamente"

Los jugadores del Málaga CF durante la celebración del ascenso a Primera División. Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA Loren Juarros asumió la dirección deportiva del Málaga CF tras el descenso a Primera RFEF y apostó por potenciar la cantera. El plan de Loren consistió en dar protagonismo a jóvenes como Larrubia, Kevin, Roberto, Dani Lorenzo y Haitam en el primer equipo. Sus primeros fichajes tras Alfonso Herrero fueron jugadores vascos, lo que generó críticas sobre su política de incorporaciones. A pesar de las dificultades económicas y las críticas, el Málaga ha logrado ascender a Primera División siguiendo la hoja de ruta de Loren.

Corría el mes de mayo de 2023 cuando el Málaga CF bajaba oficialmente a Primera RFEF y el club anunciaba la llegada de un nuevo director deportivo tras un par de meses de sede vacante después de la marcha de Manolo Gaspar.

Era Lorenzo Juarros, natural de Mambrillas de Lara, Burgos, ex jugador del Athletic Club y capitán de la Real Sociedad subcampeona de liga en los primeros años de este siglo, y arquitecto de la actual Real Sociedad campeona de títulos y asidua a las competiciones europeas.

Llegó a La Rosaleda tras cinco años de inactividad, procedente del fútbol del norte, tan alejado de la visión endogámica que había por estos lares del balompié.

Y, como era de esperar, se le esperó con el rifle acostado en el hombro esperando apretar el gatillo a las primeras de cambio.

En su vieja libreta traía un plan trazado. El mismo que puso en práctica en Zubieta para sacar a la Real Sociedad de Segunda División. El resurgir del Málaga pasaba por la cantera, por la tan cacareada Academia. La música sin duda fue agradable a los oídos. Había que ponerlo en práctica.

Le dio sitio en la primera plantilla a los Larrubia, Kevin, Roberto, Dani Lorenzo o Haitam. No un sitio cualquiera, Larrubia agarró el '10' del Málaga. Kevin el '11', Haitam el '7'. Dorsales de peso en un primer equipo.

Pero sus primeros fichajes, después de Alfonso Herrero, fueron vascos. Einar, Sangalli, Gabilondo. Y claro, ya estamos. Loren trae a los suyos.

Confió en Pellicer y el de Nules fue el que le dio carrete sobre 'el verde' -aquí no se apoya esa expresión- a los niños que se han convertido en bichos llevando al Málaga a Primera División.

Por el camino, destituyó a Pellicer -demasiado tarde- y apostó por Funes. Y otra vez la burra al trigo.

Y también por ese camino recorrido durante tres temporadas a Loren se le ha afeado el coste de algunos fichajes, algunas renovaciones y que no le ha quitado jugadores al Betis, al Sevilla, al Cádiz o al Granada para La Academia. Acabáramos.

En el Málaga no hay dinero para contratar un equipo médico ni recuperadores. Y de esos polvos, estos lodos -Lobete u Ochoa los últimos ejemplos-. Pero Loren tenía que ir a quitarle jugadores a la cantera del Betis.

"En La Academia no ha hecho nada, ha tirado de lo que había antes, etc.", es lo que ha escuchado y sin duda se seguirá escuchando a las primeras de cambio. No sólo en las redes sociales. No.

La última parada en el camino es la Primera División, donde llegó el Málaga CF a lomos del plan de Loren, al que poco a poco se ha ido subiendo el malaguismo.

Se mostró didáctico y coherente con su hoja de ruta en la rueda de prensa de balance del mercado de fichajes. Explicó porqué sí y porqué no. Y eso ya convencerá o no, pero el camino se hace andando, y hasta aquí ha andado el Málaga.

Y andando abre uno el teléfono móvil y no pasan dos movimientos en la pantalla sin que te aparezca alguien 'farmeando aura'.

Que ¿qué es farmear aura? Un ejemplo:

"Dejamos el traje de la rúa, los pelos rubios... Ya se van quitando los pelos rubios, afortunadamente, los azules. Vamos a bajarnos de la rúa, a ver si el pelo rubio se nos quita ya".