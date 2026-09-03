Loren Juarros explica por qué el Málaga CF no ha invertido en traspasos: "Eso luego te vuelve"

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF no ha realizado traspasos en su regreso a Primera División para mantener el equilibrio económico y evitar riesgos salariales futuros. Loren Juarros explicó que, aunque el club intentó un fichaje concreto, la operación no se concretó y se priorizó la estabilidad financiera. El club considera que asumir altos salarios podría comprometer la sostenibilidad del equipo en próximas temporadas, especialmente si los ingresos no aumentan. El Málaga ha cubierto todas las posiciones necesarias en el mercado de fichajes mediante cesiones y agentes libres, apostando por la consolidación del modelo deportivo.

Loren Juarros sacó su lado más didáctico para explicar por qué el Málaga CF no ha afrontado ningún traspaso durante el verano del regreso del equipo a Primera División. Los equilibrios económicos, los parámetros y la apuesta por consolidar el modelo deportivo de club explican la realidad del mercado malaguista.

El Málaga CF ha cerrado ocho fichajes durante el verano, incluida una nueva cesión de Carlos Dotor. Ninguno de ellos ha sido un traspaso a pesar de que el club intentó acometer uno en concreto, según desveló el propio Loren en la rueda de prensa de balance del mercado que ofrece habitualmente, pero no dio más detalles.

Cuando hizo esa intentona fue cuando el administrador judicial dijo durante el verano que el club tenía músculo para acometer algún traspaso, pero finalmente se cayó la operación.

Pero el director deportivo blanquiazul se detuvo en explicar el riesgo de acometer algún traspaso que puede condicionar el futuro a medio plazo para ajustarse al límite salarial.

"Los equilibrios económicos en la plantilla son importantes y los hemos querido mantener", apuntó Loren. Aunque "podemos sobrepasar el límite salarial en un momento dado porque nos pongamos muy contentos porque un jugador de cierto renombre o de cierto nivel futbolístico. Pero a partir de ahí, los jugadores que tú tienes en tu plantilla y que den el mismo nivel o superior, según vayan creciendo, igual el club no puede generar esos salarios".

Por lo tanto, se trata de una acción conservadora de la dirección deportiva. "Muchísimos de los problemas que tienen muchos equipos, incluso estando en Primera División, que se meten en esos salarios y es luego al final eso te repercute. Eso te vuelve, porque el año que viene LaLiga y te vas a meter unos salarios y no eres capaz de generar esos ingresos".

"Nosotros tenemos claro -continuó Loren-, los economistas tienen claro, por dónde podemos ir, más o menos en la situación que tenemos regularmente, salvo los derechos de televisión, que cada año que estemos en Primera División irán aumentando, ojalá, Dios quiera. Y luego puedan aparecer algunos patrocinios diferentes, más potentes. Pero posiblemente es donde nos vamos a mover en la 26-27, la 27-28, la 28-29, si se van teniendo unos ingresos más o menos normales y no hay nadie que venga aquí a poner cien millones de euros".

Así, Loren expuso que no se trata del "límite salarial en ese momento puntual", sino que si se hubiese afrontado algún fichaje por medio de un traspaso y con un salario que hubiese roto el equilibrio, "se hubiera generado el problema con los jugadores que tú ya tienes aquí, y el salario global de la plantilla que igual el año viene no la podríamos soportar".

Además de esa explicación económica, Loren contó por qué se ha tratado de un mercado "complicado" el del regreso a Primera.

Por un lado, fue claro diciendo que "no estamos capacitados todavía para hacer ese tipo de movimientos -traspasos-" con muchos jugadores.

"Para nosotros el Málaga lo es todo, somos un club enorme. Pero acabamos de llegar y va a ser el primer año que vamos a estar en Primera División, y los jugadores y los representantes ven al Málaga con mucho cariño, la ciudad es maravillosa, pero luego hay un contrato y hay unas cantidades económicas que al final todavía nos puede costar llegar a esos números y a esas cifras".

Cuestionado por el caso de Gudelj, Loren Juarros dijo que es un jugador que estuvo "en cartera", pero "al final no llegamos a veces a las pretensiones que tienen estos futbolistas con esos cachés".

"Para algunos jugadores tenemos que demostrar que somos un equipo de Primera cuando lleguemos dos, tres o cuatro años. Posiblemente en ese momento algún jugador ya se le quitarán las dudas de que somos un equipo de verdad de Primera".

Con todo, el dirigente malaguista se mostró satisfecho de un mercado con todas las posiciones que se querían cubrir cubiertas y, sobre todo, con la principal premisa cumplida, que todos los bichos se mantienen en la plantilla.