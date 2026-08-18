Atlético de Madrid vs. Málaga CF, de Primera División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF regresa a Primera División enfrentándose al Atlético de Madrid en el Metropolitano este miércoles 19 de agosto a las 21:30 horas. El partido se podrá ver a través de los canales de LALIGA EA SPORTS, como Orange Fútbol 1, Movistar Plus+ y Movistar LALIGA. El Málaga llega al debut con ilusión tras el ascenso, aunque con una plantilla mermada por bajas, frente a un Atlético que aspira a los puestos altos de la tabla. El Atlético de Madrid inicia la temporada bajo la dirección de Diego Pablo Simeone y buscará hacerse fuerte en casa desde el primer partido.

El Málaga CF visita el Riyadh Air Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid en la primera jornada de Primera División.

El estreno liguero del conjunto blanquiazul será este miércoles 19 de agosto a las 21:30 horas y se podrá ver a través de los canales habituales que ofrecen la señal de LALIGA EA SPORTS: Orange Fútbol 1,Movistar Plus+,Movistar LALIGA.

Duelo entre un recién ascendido y uno de los grandes del fútbol español para abrir la temporada. El Málaga CF regresa a Primera División con una de las visitas más exigentes posibles: un Atlético de Madrid que vuelve a partir entre los aspirantes a los puestos altos de la clasificación.

Atlético de Madrid vs. Málaga CF: el regreso a Primera empieza en el Metropolitano

El Málaga CF afronta su regreso a la máxima categoría con un estreno de máxima exigencia. Los de Juanfran Funes visitan al Atlético de Madrid en uno de los estadios más complicados de Primera División.

El conjunto blanquiazul llega al debut con la ilusión del ascenso y con una plantilla mermada por las bajas.

Aunque el objetivo inicial será competir desde el primer día y tratar de sacar algo positivo de un escenario donde cualquier punto puede tener un enorme valor.

El Atlético, por su parte, comienza el campeonato con la obligación de pelear por los primeros puestos y convertir su estadio en un fortín desde las primeras jornadas.

El rival

El Atlético de Madrid afronta una nueva temporada bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone, convertido ya en una figura histórica del conjunto rojiblanco.

El equipo madrileño cuenta con una de las plantillas más potentes de la competición y tratará de hacerse con el control del encuentro desde el inicio, especialmente ante un Málaga que llega a la categoría después de lograr el ascenso.

El Metropolitano será el primer gran examen para el conjunto malaguista en su regreso a Primera División.

Fecha y hora del Atlético de Madrid vs. Málaga CF de Primera División

El duelo entre el Atlético de Madrid y el Málaga CF se disputa este miércoles 19 de agosto de 2026 a las 21:30 horasen el Riyadh Air Metropolitano.

Dónde ver el partido Atlético de Madrid vs. Málaga CF de Primera División

El partido de este miércoles se podrá ver en las diferentes plataformas que ofrecen la señal de LALIGA EA SPORTS.

Las principales compañías de televisión cuentan con paquetes que incluyen los partidos de Primera División dentro de sus diferentes ofertas de fútbol. También existen opciones para contratar el campeonato a través de plataformas y servicios que ofrecen la competición.

Dónde seguir online el Atlético de Madrid vs. Málaga CF

Cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto del regreso del conjunto blanquiazul a Primera División a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Málaga CF.

El equipo de Funes afronta así su esperado regreso a la máxima categoría: el Metropolitano será la primera estación de un Málaga que vuelve a codearse con los grandes del fútbol español.