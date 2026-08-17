Una plantilla de 25,4 años de media para el regreso a Primera División del Málaga CF

El once del Málaga CF contra el Fulham FC en el Trofeo Costa del Sol. Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF regresa a Primera División con una plantilla que tiene una media de edad de 25,4 años, siendo la cuarta más joven de la categoría. El equipo combina jugadores veteranos, como el capitán Alfonso Herrero (32 años), con jóvenes formados en la Academia, como Aarón Ochoa (19 años). Cinco futbolistas del Málaga tienen 30 años o más, mientras que varias jóvenes promesas menores de 22 años representan el futuro del club. La plantilla destaca por la presencia de canteranos y podría incorporar refuerzos veteranos antes del cierre del mercado de fichajes.

El Málaga CF afronta su regreso a Primera División con una plantilla que mantiene dos de las principales señas de identidad de los últimos años: la Academia y la juventud.

El conjunto blanquiazul combina algunos futbolistas veteranos con una amplia nómina de jugadores jóvenes que han ido creciendo en La Academia y que tendrán ahora el reto de competir en la máxima categoría.

Según los datos de Transfermarkt, la plantilla malaguista presenta una edad media cercana a los 25,4 años, aunque existe una diferencia notable entre los futbolistas más veteranos y las jóvenes promesas o ya realidades de la plantilla de Funes.

De esta forma, la plantilla del Málaga CF es la cuarta más joven de Primera División. El FC Barcelona con una media de 23,4; el Levante UD con un 24,5; y el Racing de Santander, con una edad de 25,1 años de media, son los que copan el podio de los bejamines de la máxima categoría del fútbol español.

Por detrás está el Málaga, con cinco jugadores que igualan o supera los 30 años.

Alfonso Herrero, el veterano de la plantilla

El capitán y guardameta Alfonso Herrero, con 32 años, es el futbolista de mayor edad del vestuario. El portero toledano comparte ese grupo de jugadores veteranos con hombres como Einar Galilea (32). Los que ya tienen el tres en la decena son Calero, Juanpe y Jauregi, los tres con 30 años.

En el otro extremo aparece Aarón Ochoa, con 19 años, convertido en uno de los grandes exponentes de la apuesta por la cantera. Le siguen Izan Merino, con 20, y Chupe, con 21, tres jugadores que representan el futuro inmediato del conjunto malaguista.

Las cifras todavían pueden variar ligeramente a lo largo de la temporada en función de las altas y bajas que se produzcan en el mercado de fichajes, que cierra el 1 de septiembre, pero permiten dibujar con claridad el perfil del Málaga: un equipo joven, con una importante presencia de futbolistas formados en su cantera y con algunos jugadores experimentados llamados a ejercer de referencia en Primera División.

Probablemente, el escenario varía de aquí al arranque de la competición. Con toda seguridad saldrá Dani Sánchez, con 26 años, y es probable que los refuerzos que se busquen y acaben aterrizando en Martiricos sean jugadores expertos y con veteranía, lo que puede elevar la media de edad de la plantilla.

Las edades de los jugadores del Málaga

Porteros

Alfonso Herrero: 32 años

Carlos López: 21 años

Defensas

Einar Galilea: 32 años

Fernando Calero: 30 años

Álex Pastor: 26 años

Dani Sánchez: 26 años

Carlos Puga: 25 años

Diego Murillo: 25 años

José Salinas: 25 años

Pablo Arriaza: 22 años

Rafita Garrido: 21 años

Centrocampistas

Juanpe: 30 años

Ramón Enríquez: 25 años

Carlos Dotor: 25 años

Rafa Rodríguez: 23 años

Dani Lorenzo: 23 años

Izan Merino: 20 años

Aarón Ochoa: 19 años

Delanteros y extremos