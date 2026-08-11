¿Quién ha mirado a los centrales del Málaga CF?

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF afronta el inicio de temporada con graves problemas en la posición de central, debido a lesiones y sanciones. Einar Galilea y Recio, del filial, serán previsiblemente la pareja de centrales en el primer partido contra el Atlético de Madrid. Fernando Calero, fichaje procedente del Espanyol, también está lesionado y se perderá el inicio de Liga. Las lesiones de Murillo, Álex Pastor y Moussa dejan al equipo con pocas opciones y experiencia en esa demarcación.

Cuando Juanfran Funes cogió las riendas del Málaga CF tenía un problema y una única solución entre manos. Los dos centrales titulares de Sergio Pellicer y él sólo tenía a otros dos disponibles. Con naturalidad, los puso en el once y por ahí empezó una historia de la que ya se conoce el último capítulo. Para el siguiente, el del regreso a Primera, el preparador de Loja se ve en la misma situación.

Murillo y Javi Montero fueron sancionados para medirse al Mirandés en el estreno de Funes. Con Álex Pastor lesionado para todo el curso y Moussa fuera de circulación, Einar Galilea y Recio, del Atlético Malagueño e inédito con el primer equipo, formaron el centro de la zaga. La prueba no pudo salirle mejor al entrenador malaguista, que solo rompió la dupla cuando el canterano cayó lesionado cuatro jornadas después.

A partir de ahí, el centro de la defensa empezó a tomar forma con Diego Murillo y Einar Galilea, que se convirtieron en la pareja titular de centrales hasta una nueva lesión del vitoriano que lo tuvo unos diez partidos fuera.

Cuando llegó la hora de la verdad, Einar recuperó el sitio en el once pero en el playoff, con todo en juego, una lesión muscular en el primer partido en Las Palmas lo apartó del equipo.

Todo esto, con tres centrales disponibles en la primera plantilla más Ángel Recio, puesto que a Moussa se le retiró la ficha en el mercado de invierno para que cogiese rodaje y minutos con el Atlético Malagueño. Algo que tampoco sucedió.

La peor noticia llegó en la vuelta de la final del playoff en Almería, cuando Murillo, el bastión de la defensa blanquiazul, se rompió el menisco y no estará disponible hasta bien entrada la temporada del regreso a Primera División.

Loren Juarros tenía que afrontar el mercado con unas necesidades claras en el centro de la defensa, ya que los jugadores de esa demarcación o no estaban sanos, o no tenían ninguna experiencia en la categoría.

Murillo regresará tarde, no se sabe cuándo estará a pleno rendimiento Álex Pastor, que sale de una lesión de cruzado, y Einar arrancó la pretemporada lesionado. Solo quedaban Recio y Moussa, que en la pretemporada ha vuelto a caer.

Se acometió el fichaje de Fernando Calero, que llega libre desde el RCD Espanyol y con experiencia en Primera. Pero en Ceuta se rompió varias costillas y su tiempo de baja puede irse por encima de un mes siendo optimistas.

Con estas, Funes se presenta para el arranque de la Liga en el Estadio Metropolitano, nada menos que contra el Atlético de Madrid, con la misma pareja de centrales -tocando madera- con la que se vio disponible en su debut. Recio y Einar Galilea. Porque Pastor, que tuvo sus primeros minutos contra el Ceuta, no está para ponerse a competir ya.

No se descarta que Izan Merino pueda formar también en el centro de la zaga, como ha hecho en varios partidos de pretemporada.

Cuenta la leyenda que Moussa, cuando se lesionó el quinto metatarsiano del pie derecho en su debut con el Málaga CF a las órdenes de Pepe Mel en la temporada 2022-2023, acudió a un chamán de Mali buscando un cura, ya que la intervención quirúrgica no fue "un éxito" como se suele decir.

El bueno de Moussa Diarra no se trajo una cura -no ha jugado desde entonces con regularidad- pero sí una maldición para su posición.