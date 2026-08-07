2-1 | El Málaga CF cae en Ceuta y deja señales alarmantes

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF perdió 2-1 ante el Ceuta en el Trofeo Ciudad de Ceuta, encajando los tres goles en la primera mitad. El equipo mostró debilidades defensivas, especialmente a balón parado, y fue superado por el Ceuta en la segunda parte. Regresaron Einar Galilea y Álex Pastor tras lesiones, pero Dotor y Calero se retiraron con molestias físicas. Los cambios en la segunda mitad no mejoraron el juego del Málaga, que terminó desdibujado y sin control del balón.

El Málaga CF sufrió su primera derrota de la pretemporada en el Trofeo Ciudad de Ceuta contra el equipo local por 2-1 en el estadio Alfonso Murube, con los tres goles anotados en la primera mitad.

El resultado en estos envites, es lo de menos. Las sensaciones, no. Los de Funes volvieron a mostrarse muy endebles en defensa, sobre todo a balón parado. Y además, y esto es nuevo, fue dominado por el rival en la segunda mitad, que le quitó la pelota y desdibujó al conjunto malaguista conforme avanzaban los minutos.

Hubo buenas y malas noticias. De las primeras, los regresos de Einar Galilea y Álex Pastor -este completó 35 minutos un año después de su último partido. De las segundas, además del mal juego tras el descanso, las lesiones de Dotor y Calero. A ver en qué quedan. No jugó Aarón Ochoa.

Los titulares fueron los suplentes del día anterior contra el Al Arabi -Carlos López (partidazo); Juani, Einar, Calero, Salinas; Izan, Dani Lorenzo, Dotor; Haitam, Lobete y Chupe-, y Funes pudo reubicar de nuevo a Izan Merino en el centro del campo.

Once titular del Málaga CF en el Trofeo Ciudad de Ceuta. Málaga CF

El Málaga salió como acostumbra, dominante con el balón, más con el centro del campo que se presume titular para el Metropolitano, con Izan Merino de pivote por primera vez. Calero se metió muy arriba para ayudar en la circulación de la pelota.

Pero el Ceuta es otro equipo que juega de memoria, que sabe muy bien lo que se trae entre manos. Presionó al Málaga y le llegó con algo de peligro. Pero eran los malaguistas los que dominaban.

El tanto ceutí llegó en otra mala acción defensiva del equipo esta temporada. Un córner botado desde la derecha de Carlos López acabó con Calero cayéndose y estorbando a Dotor. El capitán local, Carlos Hernández, remató picado, y el balón golpeó en Salinas para colarse para dentro.

Pero no tardó el Málaga en empatar. En cuanto Dani Lorenzo fue derribado al borde del área se barruntó el empate. Haitam acomodó la pelota y cuando Arcediano Monescillo dio la orden mandó la pelota por encima de la barrera. Vallejo solo pudo tocarla con la punta de los dedos antes de que besara la red.

El Málaga aceleró el juego en los últimos cinco minutos, pero el Ceuta se revolvió. Hernández estuvo a punto de poner el segundo en otro córner, pero remató alto.

Luego, con la presión agresiva de los locales, Kuki Zalazar se quedó con la pelota, se coló dentro del área para obligar a Carlos López a hacer un paradón. En el rechace hizo otro, pero en el tercero, otra vez con Kuki llegando, ya no pudo hacer nada.

Carlos Dotor durante el AD Ceuta vs. Málaga CF de pretemporada. Málaga CF

Pérdida del control tras el descanso

Después del descanso una gran noticia. Álex Pastor volvía a jugar casi un año después. Y otra alarmante. Dotor se tiró al suelo doliéndose. Rafa Rodríguez ocupó su lugar. Más tarde, en el 62, se lesionó Calero. El resto, preocupantes.

Entre medias, el juego del Málaga fue algo más trabado, la circulación de la pelota era menos fluida e intentó algún disparo desde fuera sin éxito.

Sí hubo una intervención de Carlos López para evitar el tercero.

Otu entró por Calero y Jauregi por Haitam y el Málaga pasó a jugar con dos delanteros. Dani Lorenzo se escoró a la izquierda.

Una buena circulación de derecha a izquierda acabó con Izan Merino rematando un balón sin dejarla caer dentro del área, pero iba mal dirigido. Fue una llegada muy clara.

Ramón, Joaquín, Larrubia, Niño y Rafita -en el lateral izquierdo- entraron en el 70 aprovechando la pausa de hidratación que paró el ritmo del choque.

Los cambios le sentaron fatal al Málaga, con el Ceuta acumulando un par de ocasiones más y después levantando los olés del público.

Y así fue hasta el final. Un Málaga desdibujado, incapaz de hacerse con el balón y el control del partido, muy lejos de la portería caballa. De hecho, Rafita sacó el que podría haber sido el tercero local en la línea de gol.