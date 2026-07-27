José Salinas, el esperado lateral izquierdo, tercer fichaje del Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA José Salinas es el nuevo lateral izquierdo del Málaga CF, convirtiéndose en el tercer fichaje del club este verano. El futbolista alicantino llega procedente del RCD Espanyol y competirá por la titularidad con Dani Sánchez. Salinas destaca por su recorrido, capacidad ofensiva y regularidad, habiendo sido clave en el ascenso del Elche CF a Primera División. A sus 25 años, Salinas busca consolidarse en el Málaga CF tras una etapa con poca continuidad en el Espanyol.

Ya es oficial. El Málaga CF ha fichado al esperado lateral izquierdo para terminar de doblar posiciones en el equipo. Se trata de José Salinas, futbolista alicantino que llega procedente del RCD Espanyol.

Salinas llega, a priori, con el rol de lateral izquierdo titular, por delante de su colega de posición Dani Sánchez.

Loren Juarros adelantó que se contaba con Rafita para el lateral derecho, así que entre Salinas y Sánchez se tendrán que hacer con el puesto. Aunque el malagueño apenas contó para Funes la temporada pasada.

Es el tercer fichaje del Málaga este verano tras las llegadas del central Fernando Calero y el mediapunta Juan Cruz. También cuenta como fichaje Dotor, pero el madrileño ya estuvo la temporada pasada en el Málaga CF.

Perfil

José Salinas (Callosa de Segura, Alicante, 30 de septiembre de 2000) fichó por el RCD Espanyol en el verano de 2025 tras una gran temporada en Segunda División con el Elche CF, con el que subió a Primera División.

Formado en el Callosa Deportiva y posteriormente en la cantera del Kelme CF, uno de los viveros más prestigiosos de la Comunidad Valenciana, Salinas dio el salto al fútbol base del Elche CF en edad juvenil. En sus primeros años actuó como defensa central, aunque con el paso del tiempo fue asentándose en el lateral izquierdo, una posición que explotó al máximo gracias a su recorrido, capacidad para incorporarse al ataque y buen pie izquierdo.

Su progresión le permitió debutar con el primer equipo ilicitano en Primera División durante la temporada 2020-2021, aunque la mayor parte de su formación continuó desarrollándose en el Elche Ilicitano.

Completó su crecimiento con dos cesiones en Unionistas de Salamanca durante la campaña 2021-2022, donde disputó prácticamente todos los encuentros y se convirtió en una de las revelaciones de la Primera RFEF. Un año después se incorporó al CD Mirandés, en Segunda División, firmando una buena temporada en la categoría de plata.

Tras regresar al Elche, Salinas encontró definitivamente su sitio en el primer equipo. En la temporada 2023-2024 comenzó a asentarse como una pieza importante, pero fue en la 2024-2025 cuando dio el gran salto. Se adueñó del carril izquierdo, disputó prácticamente toda la competición como titular y fue uno de los futbolistas más regulares del conjunto ilicitano, participando de forma decisiva en el ascenso del Elche a Primera División.

Ese gran año le abrió las puertas del RCD Espanyol, que lo incorporó como agente libre en el verano de 2025 con un contrato por tres temporadas. Sin embargo, la competencia en el lateral izquierdo limitó su protagonismo y Salinas no logró hacerse con un puesto fijo en el once del Espanyol.

A sus 25 años, José Salinas afronta ahora un momento importante de su carrera. Llega a La Rosaleda con ganas de reivindicarse.