El argentino Juan Cruz vuelve al Málaga C.F., donde se formó: segundo fichaje para Funes

Una imagen de Juan Cruz en su primera etapa en el Málaga. MÁLAGA CF.

Las claves

Las claves Generado con IA Juan Cruz regresa al Málaga CF como cedido por el Leganés, con opción de compra, reforzando el ataque del equipo para la nueva temporada en Primera División. El extremo argentino, formado en la cantera del Málaga, ya fue dirigido por Juanfran Funes en el Atlético Malagueño y cumple el perfil buscado por la dirección deportiva. Juan Cruz destaca por su regate, zurda potente y capacidad goleadora, tras una destacada campaña en el Leganés con tres goles y tres asistencias en 36 partidos. Es el segundo fichaje del Málaga tras Fernando Calero, ambos jugadores con pasado en la cantera del club.

El Málaga CF recupera talento de su propia Academia para reforzar el proyecto en Primera División. El argentino Juan Cruz, formado en las categorías inferiores -desde alevín hasta el Atlético Malagueño, regresa al club de Martiricos como cedido desde el Leganés, con opción de compra.

Así, el equipo incorpora a un extremo que ya conoce Juanfran Funes, quien lo dirigió en el Atlético Malagueño. Este es el segundo fichaje del Málaga para la Primera División, después de la llegada del central Fernando Calero, quien también salió de la cantera del club.

Juan Cruz llega cedido por una temporada con opción de compra, cumpliendo el perfil buscado por Loren Juarros, director deportivo del Málaga: un jugador con proyección que se ajuste al proyecto de Funes. De este modo, la posición de mediapunta y extremo queda bien cubierta con opciones como David Larrubia, Joaquín, Lobete, Ochoa, Haitam y, por supuesto, Juan Cruz.

El argentino pasó el reconocimiento médico la mañana del viernes y sólo falta que el club lo haga oficial.

Carrera

Juan Cruz Díaz Espósito (Quilmes,La historia de 2000) es la de tantas familias argentinas a las que el corralito empujó a cruzar el Atlántico.

La suya recaló en Rincón de la Victoria, y el fútbol hizo el resto: en 2010, con edad alevín, el niño de Quilmes entró en la cantera del Málaga CF y ya no se bajó del tren.

Recorrió todas las categorías inferiores hasta el Atlético Malagueño y debutó en Primera División el 19 de mayo de 2018, con 18 años y el dorsal 38, en aquella última jornada en La Rosaleda ante el Getafe que cerró el descenso blanquiazul.

Ese mismo año se colgó el oro de los Juegos del Mediterráneo con la selección española sub-18.

En 2021 dejó Martiricos rumbo al Real Betis, donde pasó del filial al primer equipo y estrenó su cuenta goleadora en la élite ante la Real Sociedad en octubre de 2022. Pero fue en el Leganés, adonde llegó cedido en enero de 2024, donde el extremo zurdo se hizo un nombre: cuatro goles y dos asistencias en apenas media temporada, incluido el tanto del ascenso ante el Elche que activó su compra por un millón de euros. El club pepinero lo blindó después hasta 2029.

Regateador, de conducción hacia dentro y zurda potente, esta temporada 2025/26 ha firmado tres goles y tres asistencias en 36 partidos con un Leganés de vuelta en Segunda. Este viernes muchos aficionados le vieron por Quirón, por lo que sólo falta la confirmación oficial de su llegada al Málaga. Lo adelantó AS y su nombre lleva sonando varios días en la órbita del conjunto blanquiazul.