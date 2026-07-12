Einar, una renovación ganada a pulso

Las claves

Las claves Generado con IA Einar Galilea renueva con el Málaga CF hasta la temporada 2026-2027 tras ser clave en el ascenso a Primera División. El defensa vitoriano llegó procedente del fútbol croata y se consolidó como líder silencioso dentro y fuera del vestuario malaguista. Fue titular en 22 partidos de liga y su actuación ante el Celta Fortuna en el playoff de ascenso resultó decisiva para el equipo. Destaca por su compromiso, personalidad y cercanía, además de su implicación social y estilo de vida alejado de los tópicos futbolísticos.

La primera victoria en Primera RFEF. La segunda parte de la semifinal del playoff de ascenso a Segunda División contra el Celta Fortuna. Antoñito Cordero a hombros en Tarragona -"este chaval ha subido al puto Málaga a Segunda División"-, la primera victoria de la era Funes, ...

Detrás de todo eso está Einar Galilea Azaceta (Vitoria, 1994), recién renovado con el Málaga CF para la temporada 2026-2027 en Primera División. Un líder dentro del vestuario sin alzar la voz, un capitán sin brazalete, "el futbolista menos futbolista del mundo", como dijo Larrubia desde el balcón del Ayuntamiento tras ascender a Primera División.

El vitoriano seguirá siendo el '4' del Málaga CF en Primera División. Como lo fue en Primera RFEF, donde llegó en la temporada 2023-2024 bajo el paraguas y el signo de interrogación que flotaba sobre la cabeza de Loren Juarros cuando desembarcó en Martiricos.

Galilea venía de hacer carrera en el fútbol croata después de criarse en la cantera del Deportivo Alavés, donde no pudo hacerse un sitio en el primer equipo, aunque sí que jugó algunos partidos en Segunda División con los babazorros.

Tras dos cesiones al NK Rudes croata y al Sochaux francés en la Ligue 2, Galilea se consolidó en el NK Istra de la Primera División croata, donde jugó cinco temporadas. Este club es propiedad del Deportivo Alavés. En la orilla del Mar Adriático destacó como mediocentro.

Finalizado el periplo croata, Einar aterrizó en Málaga para dotar de veteranía el proyecto que debía devolver al Málaga al fútbol profesional. Y lo primero que hizo fue su memorable cabezazo contra el Atlético de Madrid B que supusieron los tres primeros puntos de la temporada. A partir de ahí, todo le fue yendo rodado.

Fue titular en 22 partidos de liga y en los de la final por el ascenso contra el Nàstic de Tarragona. Pero lo que quedó en el imaginario colectivo fue su segunda parte contra el Celta Fortuna en La Rosaleda. El Málaga perdía y Nelson Monte tenía amarilla en el descanso.

Pellicer metió al vitoriano, el Málaga se fue a por la remontada y la actuación de Einar cortando varias contras que llevaban en la etiqueta la eliminación del conjunto blanquiazul no se le ha olvidado a nadie. Y en Tarragona subió a hombros a Antoñito Cordero para encumbrarlo, para ponerlo en la cima del malaguismo aquella noche.

Einar Galilea durante el Málaga CF vs. Celta Fortuna del playoff de ascenso a Segunda División. Málaga CF

Einar es un central zurdo con buen manejo de balón, que permite una salida muy aseada desde atrás con el balón jugado. Pero lo que tiene es una personalidad arrolladora.

La que sirve para suplir algunas carencias en su juego, como la velocidad. No es el más rápido cuando de correr para atrás con muchos metros por delante se trata. Y eso, en el fútbol de élite es un riesgo que Einar y el Málaga asumen.

Porque el vitoriano tira de veteranía para estar siempre bien situado y, sobre todo, reponerse a cualquier run run que haya podido surgir en estos años.

Siempre ha tenido competencia en su puesto, pero siempre ha salido a flote para formar pareja con Juande, con Nelson Monte, con Álex Pastor o con Murillo.

De hecho, ha sido el central zurdo titular en la era Funes hasta que se lesionó en la ida de las semifinales contra Las Palmas en el estadio Gran Canaria. Fue el jugador que le dio los tres primeros puntos al Málaga tras la llegada del entrenador del Loja con su gol contra el Mirandés en el descuento. Con reminiscencias de aquel contra el Atlético de Madrid B.

De ahí, a Primera División.

Pero si dentro ha sido capaz de ganarse el puesto, fuera ha sido un pilar fundamental para ser pegamento en el vestuario. Larrubia lo definió en el fiesta del ascenso como "el futbolista menos futbolista del mundo".

El de La Luz seguramente hace referencia a la forma de estar en la vida de Einar. Lejos de moda o de vacaciones en Ibiza -"ni he estado ni creo que esté", le dijo a este periódico en una entrevista-. Einar no necesita peinados estrambóticos, la ropa ancha que ahora visten todos los futbolistas ni el postureo en las redes sociales a bordo de una barco en mitad de aguas turquesas.

O al menos no es lo que aparenta. Suele ir en chándal todos los días.

Pero además se ha metido a todo el malaguismo en el bolsillo también por sus costumbres. Formó 'cuadrilla' en la Colonia de Santa Inés, donde lo llevó Dioni cuando llegó a Málaga, y se junta por las tardes con gente que tiene que ver poco con el fútbol.

Además, es de los pocos jugadores que muestra cierto compromiso social a través de sus redes sociales, especialmente con la causa Palestina.

Seguro que su presencia entre las paredes de Martiricos ayuda a muchos a poner los pies en la tierra.

A este periódico también le dijo que "siempre me dice la gente que compre una casa aquí, que aquí se vive muy bien, y la verdad es que sí, pero me veo viviendo en Vitoria. Soy muy de allá. Me quedan seis, siete asignaturas para acabar Magisterio, entonces ojalá, pues acabar el fútbol lo pueda acabar y empezar a trabajar ahí de profesor, de maestro, y pues bueno, una vida, como cualquier persona en Vitoria, tranquila".

Pero antes, tendrá que defender al Málaga en Primera División. Porque se lo ha ganado.