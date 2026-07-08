Einar Galilea jugará en Primera División con el Málaga CF: renueva una temporada más con el equipo

Las claves

Las claves Generado con IA Einar Galilea renueva una temporada más con el Málaga CF y jugará en Primera División. El defensa central ha disputado 80 partidos oficiales con el club en tres temporadas, logrando dos ascensos. Galilea ha sido pieza clave en la zaga y uno de los capitanes, representando los valores del equipo dentro y fuera del campo. Su renovación permitirá que siga defendiendo los colores del Málaga CF en LALIGA EA SPORTS durante el curso 26/27.

El defensa central Einar Galilea jugará en Primera División con el Málaga CF. El jugador llegó hace tres veranos a Málaga para reforzar la zaga del conjunto blanquiazul y se quedará hasta el curso 26/27, tras tres temporadas y dos ascensos.

Galilea durante el curso 23/24 fue una pieza importante actuando en un total de 28 partidos, 27 de ellos en Primera Federación (más uno en la Copa del Rey), según han informado en un comunicado.

En la 24/25Einar acumuló 27 encuentros en la división de plata. Y en la recién finalizada campaña 25/26 el defensa vitoriano volvió a competir en 25 encuentros, logrando su segundo ascenso en el Club, para un total de 80 partidos oficiales en su trayectoria en la Entidad entre todas las competiciones.

Einar se ha convertido en una pieza clave en el equipo tanto dentro como fuera del campo. El defensor ha tenido una participación regular a lo largo de su trayectoria en el Málaga CF, es uno de los capitanes del equipo y cuenta con dos ascensos a sus espaldas.

Con esta renovación, Einar jugará con el Málaga CF en LALIGA EA SPORTS, la máxima categoría nacional. El defensor ha representado en estos tres años los valores de trabajo, compañerismo y sacrificio que identifican a este Club, y volverá a hacerlo durante un curso más.