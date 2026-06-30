El Málaga CF visitará al Atlético de Madrid en su regreso a Primera División

El tifo del Metropolitano en el Atlético de Madrid - Barcelona. EEM A. M.

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF debutará en su regreso a Primera División ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano el fin de semana del 16 de agosto. El primer partido en La Rosaleda será contra el Deportivo de La Coruña, y en la tercera jornada visitarán al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El Málaga disputará su primer derbi andaluz frente al Real Betis el 1 de noviembre y cerrará la temporada contra el Sevilla FC el 30 de mayo de 2027 en La Rosaleda. El club vuelve a la máxima categoría tras ocho años, tras lograr el ascenso venciendo al UD Almería en el playoff.

El Málaga CF ya sabe contra quién se estrenará en su retorno a Primera División ocho años después. Será contra el Atlético de Madrid el fin de semana del 16 de agosto en el estadio Metropolitano. La temporada la cerrará con un derbi andaluz contra el Sevilla en La Rosaleda el 30 de mayo.

Los de Funes, presente en el sorteo celebrado este 30 de junio en la Plaza de Colón de Madrid, regresaron a Primera División el pasado 20 de junio tras imponerse al UD Almería en el playoff de ascenso.

El Deportivo de La Coruña será el primer rival en La Rosaleda y en la tercera jornada de liga visitarán el el Santiago Bernabéu. El Real Madrid jugará en La Rosaleda en la jornada 20, programada para el 20 de enero.

🗣️ Juan Funes, entrenador del @MalagaCF:



❝Creo que este ascenso ha sido muy especial porque tiene un sabor a Málaga importante❞.#CalendariosRFEF | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/ky2pBai4jp — RFEF (@rfef) June 30, 2026

El primer derbi andaluz del curso para los blanquiazules será el 1 de noviembre en el Benito Villamarín contra el Real Betis. El Málaga le devolverá la visita en la jornada 25, el 21 de febrero.

El segundo será la visita al Ramón Sánchez Pizjuán el 6 de diciembre.

El FC Barcelona visitará La Rosaleda el 13 de diciembre.

La competición arrancará el fin de semana del 15 de agosto, el día que empieza la Feria de Málaga, y finalizará el 30 de mayo de 2027, cuando el conjunto blanquiazul se enfrente al Sevilla FC en un derbi andaluz caliente. Está por ver en qué situación clasificatoria.

El último partido del Málaga CF en Primera División lo disputó el 19 de mayo de 2018 en el estadio La Rosaleda contra el Getafe CF. El equipo entonces entrenado por José González había descendido cinco jornadas antes contra el Levante UD en el Ciutat de Valencia.

Pero los niños, o los bichos, ya están de vuelta.