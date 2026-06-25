Gabilondo, pegamento para el vestuario, no continuará en el Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA Jokin Gabilondo no continuará en el Málaga CF tras finalizar su contrato el 30 de junio, cerrando un ciclo de tres temporadas en el club. El lateral vasco fue clave en los ascensos del Málaga a Segunda y Primera División, sumando 74 partidos oficiales y un gol con la camiseta blanquiazul. Esta temporada perdió protagonismo en el campo frente a Carlos Puga, pero su actitud y liderazgo fueron reconocidos por compañeros y cuerpo técnico. Gabilondo deja el club tras contribuir tanto dentro como fuera del terreno de juego al regreso del Málaga CF a la máxima categoría del fútbol español.

Gabilondo acaba su ciclo en el Málaga CF. El futbolista finaliza su relación contractual el próximo 30 de junio, y no seguirá en el equipo tras tres años en los que formó parte de los ascensos a Segunda y Primera.

Jokin Gabilondo firmó por el club procedente de la Real Sociedad ‘B’ en el verano de 2023. En la división de bronce el lateral derecho disputó 37 encuentros (un gol), además de otro en la Copa del Rey y cuatro en el playoff de ascenso. Una temporada 2023-2024 épica en la que el Málaga subió a Segunda División en Tarragona.

El jugador vasco participó en 21 partidos (14 como titular) en el regreso a Segunda División en la 2024-2025.

Pero esta temporada el '2' blanquiazul ha perdido prácticamente todo el protagonismo en favor de Carlos Puga, indiscutible en el lateral derecho. Sólo ha participado en nueve partidos de liga, dos como titular, y dos en Copa del Rey.

A pesar de ello, su figura emergió este curso como pegamento en el vestuario, recibiendo los halagos de sus compañeros y del entrenador. Cualquier miembro del equipo al que se le pregunte destaca su actitud en el día a día.

Gabilondo se despide con 74 encuentros oficiales como malaguista en tres campañas. Anotó un gol en el partido de liga en Primera RFEF contra el Algeciras en La Rosaleda.

El ascenso en Almería a Primera División pone fin a la que Jokin Gabilondo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, ha puesto su granito de arena para devolver al club a la máxima élite del fútbol profesional español.