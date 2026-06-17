Un precedente para creer en el objetivo del Málaga CF: el único ascenso del cuarto llegó en una prórroga

Los jugadores del Málaga CF tras el final del partido contra el Almería Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF disputa la final de ascenso a Primera División contra el UD Almería, partiendo desde la cuarta posición de la liga regular. Desde 2010-2011, solo en una de las seis finales entre tercero y cuarto logró ascender el cuarto, el Deportivo Alavés en 2022-2023 tras una prórroga. En las otras cinco ocasiones, el equipo que terminó tercero en la fase regular fue el que consiguió el ascenso a Primera División. El histórico muestra que las estadísticas favorecen al tercer clasificado, pero el precedente del Alavés es un ejemplo para el Málaga CF.

El Málaga CF afronta el partido de vuelta de la final por el ascenso a Primera División contra el UD Almería con ojo también en las estadísticas. Bien para encontrar argumentos, bien para romperlas. A la cita han llegado el tercer y cuarto clasificados durante la temporada regular, los números no son favorables a la situación en la que llega el conjunto blanquiazul. Pero hay un precedente, reciente, a seguir.

El formato actual de promoción se ha disputado en quince ocasiones, desde la temporada 2010-2011 y la de esta temporada será la decimosexta. En ese tiempo, tercer y cuarto clasificados de la fase regular han conseguido alcanzar la final en seis ocasiones. Sin embargo, el balance es contundente para el equipo que terminó más arriba en la clasificación.

De esas seis finales entre tercero y cuarto, sólo una acabó con el ascenso del conjunto que había terminado en la cuarta posición. Fue el Deportivo Alavés en la temporada 2022-2023. Los vitorianos necesitaron una prórroga en el partido de vuelta y un gol en el tiempo extra, en el minuto 129 de penalti, para derrotar al Levante y regresar a la máxima categoría.

En las otras cinco ocasiones fue el tercero el que terminó celebrando el ascenso.

Además, únicamente una final de playoff terminó empatada tras los dos partidos. Ocurrió en la temporada 2010-2011, la primera con este formato. El Elche logró el ascenso gracias a su mejor posición en la clasificación regular después de igualar la eliminatoria ante el Granada.

Aquella edición tuvo una particularidad. El Granada había terminado quinto, pero disputó el playoff porque el Barcelona B, que acabó tercero, no podía optar al ascenso al tratarse de un equipo filial.

El ejemplo más reciente se dio la temporada pasada, con el Oviedo tercero y el Mirandés cuarto. Los de Anduva ganaron en la ida 1-0 y en la vuelta claudicaron 3-1, con el malagueño Portillo marcando el gol decisivo.

En el curso 2016-2017 el Getafe se llevó el gato al agua contra el Tenerife. Los de José Bordalás perdieron en la ida 1-0 pero ganaron 3-1 en el Coliseum con otro malagueño como protagonista. Dani Pacheco anotó el segundo y el tercer gol de los azulones.

El propio Almería ya se vio en una situación similar en la temporada 2012-2013. Quedó tercero y se midió al Girona. Los almerienses ganaron 0-1 en Montilivi y 3-0 en su estadio.

La temporada anterior, 2011-2012, el Real Valladolid quedó por delante del Alcorcón, ganando 0-1 en Santo Domingo en la ida y empatando 1-1 en Zorrilla.

La primeria eliminatoria de estas características es la mencionada más arriba entre Elche y Granada.

Los números dejan una conclusión clara. Cuando tercero y cuarto han llegado hasta la última eliminatoria, el cuarto casi nunca ha conseguido romper los pronósticos. Pero hay que tener cuidado con "los niños".