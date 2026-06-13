Todas las entradas agotadas para el Málaga CF vs. UD Almería: han durado dos horas

Las claves

Las claves Generado con IA Las entradas para el Málaga CF vs. UD Almería se agotaron en solo dos horas tras abrirse la venta online para socios. El partido, correspondiente a la ida del playoff de ascenso a Primera División, se jugará el domingo 14 de junio a las 21:00 horas en La Rosaleda. La alta demanda superó ampliamente la oferta, con más de 30.000 personas en la cola virtual y pocas entradas disponibles para el público general. Se espera un ambiente espectacular en La Rosaleda, con recibimiento al autobús del equipo y un posible récord de asistencia esta temporada.

Como era de esperar, se ha vendido todo el papel para el Málaga CF vs. UD Almería del próximo domingo 14 de junio a las 21:00 horas de la ida del playoff de ascenso a Primera División.

Finalizado el plazo para que cada socio retirase su entrada, este sábado a las 12:00 horas se abrió la venta online de manera exclusiva para que cada socio pudiese retirar hasta cuatro entradas más.

En tan sólo dos horas, con una cola virtual que rondaba las 30.000 personas, se agotaron las pocas entradas que el Málaga puso a la venta. La Rosaleda tiene una capacidad de 30.44 localidades. El Málaga tiene 26.700 socios, el Almería recibió 300 entradas, más algunas que se guarda el club para patrocinadores y protocolo. Po lo que la cantidad de entradas que salen a la venta es muy inferior a la demanda y al fiebre malaguista.

La Rosaleda batió el récord de espectadores de toda la temporada en Segunda División en la vuelta de las semifinales del playoff de ascenso contra la UD Las Palmas. Asistieron 29.937 espectadores al estadio de Martiricos.

Esa cifra puede caer este domingo en la ida de la final del playoff por el ascenso, con una ciudad volcada con el equipo en busca de volver a la máxima categoría del fútbol español, que abandonó en 2018.

La Rosaleda ha rondado los 27.000 espectadores de media aproximadamente cada partido de liga, presentando un aspecto de prácticamente lleno en cada cita de los de Funes en su estadio.

El ambiente vivido contra Las Palmas ya superó en mucho los del resto del campeonato. Y contra el Almería están activados todos los resortes para que sea el partido más vibrante del año en La Rosaleda.

Habrá recibimiento al autobús del equipo dos horas antes en la recta de Tribuna. Se espera mosaico a la salida del campo de los jugadores.

El estadio volverá a ser una caldera, porque el Málaga está a dos escalones de volver a Primera División.