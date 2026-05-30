Real Zaragoza vs. Málaga CF, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF visita al Real Zaragoza el domingo 31 de mayo a las 18:30 en el Ibercaja Estadio, en la última jornada de Segunda División. Si el Málaga CF gana, asegura su plaza en el playoff de ascenso a Primera División; el empate también podría servirle según otros resultados. El Real Zaragoza ya está descendido a Primera RFEF y afronta el partido con hasta once bajas en su plantilla. El partido se podrá ver en LALIGA TV HYPERMOTION y plataformas como Orange, DAZN, Prime Video y otras.

El Málaga CF visita al Real Zaragoza este domingo 31 de mayo a partir de las 18:30 horas en el Ibercaja Estadio, en un duelo de la jornada 42, la última, de Segunda División con mucho en juego para los blanquiazules. Si ganan, estarán en el playoff de ascenso a Primera División y, en función de otros resultados, también les podría valer el empate. El partido se podrá ver a través de las plataformas habituales que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El Málaga CF afronta su último partido de la liga regular, a la espera si el desenlace de la temporada acaba con el equipo en el playoff. El conjunto blanquiazul es cuarto clasificado con 70 puntos, mientras que el Real Zaragoza ya está descendido a Primera RFEF.

El árbitro del partido será Palencia Caballero, escoltado en el VAR por Rubén Ávalos.

El equipo de Juanfran Funes está mostrando una gran capacidad ofensiva, liderada por Chupe, máximo goleador blanquiazul con 22 tantos.

El rival

El Real Zaragoza certificó la pasada jornada el descenso a Primera RFEF a pesar de empatar contra el UD Las Palmas en Gran Canaria. Después de toda la temporada en posiciones de descenso, llegaron con algo de vida hasta la penúltima jornada.

Además, tiene hasta once bajas para este partido y su público esperará de uñas para la despedida.

Fecha y hora del Real Zaragoza vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF y el Real Zaragoza se disputa este domingo 31 de mayo de 2026 a las 18:30 horas en el Ibercaja Estadio.

Dónde ver el partido Real Zaragoza vs. Málaga CF de Segunda División

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION. Entre otros, Orange y Fútbol 2.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el Real Zaragoza vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.