La jornada 41 de Segunda División tendrá horario unificado: ¿cuándo se jugará el Málaga CF vs. Racing de Santander?
Todos los partidos de la penúltima jornada serán el domingo 24 de mayo a partir de las 18:30 horas. El conjunto blanquiazul recibe a los cántabros en La Rosaleda.
AD Ceuta, Racing de Santander y Real Zaragoza son los tres últimos rivales de los de Martiricos.
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Las claves
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La jornada 41 de Segunda División tendrá horario unificado, según anunció LaLiga.
El Málaga CF recibirá al Racing de Santander el domingo 24 de mayo a las 18:30 horas.
Antes, el Málaga visita al AD Ceuta el sábado 16 de mayo a las 16:15 horas.
El equipo malagueño aún aspira a entrar en playoff de ascenso a Primera División.
La Segunda División ya está en el tramo final de la temporada. Alcanza la jornada 40 y ya puede haber partidos definitivos esta semana con ascensos y descensos de la competición. Esta semana los horarios no serán unificados, pero para la siguiente, la fecha 41, sí. Tal y como anunció LaLiga este lunes 11 de mayo.
Por tanto, el Málaga CF ya conoce los horarios de los dos próximos partidos a falta de la jornada final en La Romareda contra el Real Zaragoza.
Este sábado 16 de mayo visitará al AD Ceuta en la ciudad autónoma a partir de las 16:15 horas. Y en la jornada 41 recibirá al Racing de Santander el domingo 24 de mayo a las 18:30 horas, un horario unificado para todos los partidos.
Los de Funes tienen opciones remotas de ascenso directo, pero dependen de sí mismos para jugar el playoff de ascenso a Primera División.
Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División:
Jornada 40: AD Ceuta vs. Málaga CF, sábado 16 de mayo. Hora: 16:15.
Jornada 41: Málaga CF vs. Racing de Santander, domingo 24 de mayo. Hora: 18:30.
Jornada 42: Real Zaragoza vs. Málaga CF. Fecha y hora por determinar.
Calendario del Málaga CF para la temporada 2025-2026
Jornada
Partido
Resultado
1
Málaga CF vs SD Eibar
1-1
2
Málaga CF vs Real Sociedad B
1-0
3
UD Las Palmas vs Málaga CF
1-0
4
Málaga CF vs Granada CF
2-2
5
SD Huesca vs Málaga CF
1-0
6
Málaga CF vs Cádiz CF
0-1
7
Burgos CF vs Málaga CF
2-1
8
Racing Santander vs Málaga CF
3-0
9
Málaga CF vs Deportivo La Coruña
3-0
10
CD Leganés vs Málaga CF
2-0
11
Málaga CF vs FC Andorra
4-1
12
CD Castellón vs Málaga CF
2-1
13
Málaga CF vs Córdoba CF
2-2
14
Cultural Leonesa vs Málaga CF
1-0
15
Málaga CF vs CD Mirandés
3-2
16
Real Valladolid vs Málaga CF
1-1
17
Málaga CF vs Real Zaragoza
1-1
18
Albacete vs Málaga CF
1-3
19
Málaga CF vs UD Almería
2-1
20
Real Sporting vs Málaga CF
1-3
21
Málaga CF vs AD Ceuta FC
2-1
22
Córdoba CF vs Málaga CF
0-1
23
Málaga CF vs Burgos CF
3-0
24
CD Mirandés vs Málaga CF
2-1
25
Málaga CF vs Cultural Leonesa
2-1
26
Real Sociedad B vs Málaga CF
2-1
27
Málaga CF vs Albacete
1-0
28
Granada CF vs Málaga CF
0-1
29
Málaga CF vs Real Valladolid
3-3
30
Málaga CF vs. SD Huesca
5-3
31
Cádiz CF vs Málaga CF
0-3
32
Málaga CF vs CD Leganés
0-0
33
Andorra FC vs. Málaga CF
3-3
34
Deportivo vs. Málaga CF
1-1
35
Málaga CF vs. UD Las Palmas
2-0
36
UD Almería vs. Málaga CF
3-2
37
Málaga CF vs. CD Castellón
2-3
38
SD Eibar vs. Málaga CF
2-4
39
Málaga CF vs Real Sporting
2-1
40
AD Ceuta FC vs Málaga CF
—
41
Málaga CF vs Racing de Santander
—
42
Real Zaragoza vs. Málaga CF
—