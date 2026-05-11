La jornada 41 de Segunda División tendrá horario unificado: ¿cuándo se jugará el Málaga CF vs. Racing de Santander?

Las claves

Las claves Generado con IA La jornada 41 de Segunda División tendrá horario unificado, según anunció LaLiga. El Málaga CF recibirá al Racing de Santander el domingo 24 de mayo a las 18:30 horas. Antes, el Málaga visita al AD Ceuta el sábado 16 de mayo a las 16:15 horas. El equipo malagueño aún aspira a entrar en playoff de ascenso a Primera División.

La Segunda División ya está en el tramo final de la temporada. Alcanza la jornada 40 y ya puede haber partidos definitivos esta semana con ascensos y descensos de la competición. Esta semana los horarios no serán unificados, pero para la siguiente, la fecha 41, sí. Tal y como anunció LaLiga este lunes 11 de mayo.

Por tanto, el Málaga CF ya conoce los horarios de los dos próximos partidos a falta de la jornada final en La Romareda contra el Real Zaragoza.

Este sábado 16 de mayo visitará al AD Ceuta en la ciudad autónoma a partir de las 16:15 horas. Y en la jornada 41 recibirá al Racing de Santander el domingo 24 de mayo a las 18:30 horas, un horario unificado para todos los partidos.



Los de Funes tienen opciones remotas de ascenso directo, pero dependen de sí mismos para jugar el playoff de ascenso a Primera División.

Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División:

Jornada 40: AD Ceuta vs. Málaga CF, sábado 16 de mayo. Hora: 16:15.

Jornada 41: Málaga CF vs. Racing de Santander, domingo 24 de mayo. Hora: 18:30.

Jornada 42: Real Zaragoza vs. Málaga CF. Fecha y hora por determinar.

Calendario del Málaga CF para la temporada 2025-2026