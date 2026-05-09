Málaga CF vs. Sporting de Gijón, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF se enfrenta al Sporting de Gijón este sábado a las 21:00 en La Rosaleda, en la 39ª jornada de Segunda División. El Málaga, sexto con 63 puntos y en puestos de playoff, recibe a un Sporting que es duodécimo en la tabla con 52 puntos y sin opciones de ascenso. Dani Lorenzo regresa a la convocatoria blanquiazul tras la victoria 2-4 ante el Eibar, y el árbitro será Rafael Sánchez con Óliver De la Fuente en el VAR. El Sporting ha anunciado que su entrenador, Borja Jiménez, no continuará la próxima temporada en el banquillo.

El Málaga CF se enfrenta al Real Sporting de Gijón, en La Rosaleda, en la 39ª jornada de Segunda División. El encuentro ante los asturianos, este sábado a partir de las 21:00 horas.

El conjunto blanquiazul, 6º con 63 puntos en puesto de playoff de ascenso, recibe a un cuadro rojiblanco que ocupa la 12ª plaza de la tabla con 52 puntos.

Rafael Sánchez será el árbitro del #MálagaRealSporting. Murciano, de 35 años, está acabando su sexta campaña en la categoría de plata. Estará escoltado en el VAR por el pucelano Óliver De la Fuente.

El Málaga llega a la cita tras su mejor partido de la temporada, en su victoria 2-4 al Eibar en Ipurúa.

Dani Lorenzo vuelve a la convocatoria del equipo de Funes, que recupera efectivos para el centro del campo.

Es la décima vez que Málaga CF y Real Sporting de Gijón juegan, en La Rosaleda, en Segunda División. En los nueve enfrentamientos anteriores, tres victorias malaguistas (3-2 en la 07/08, 1-0 en la 20/21 y 2-1 la pasada 24/25, con el primer ‘doblete’ de Chupe en el primer equipo) y seis empates.

A su vez, Málaga CF y Real Sporting se vieron las caras en Martiricos seis veces en Primera División en el período comprendido entre 2009 y 2016. El equipo blanquiazul cosechó un empate y cinco triunfos. El más relevante, un 1-0 (gol de Salomón Rondón) en la última jornada del curso 11/12 que selló la mejor plaza liguera de la historia (4º) y la clasificación para la fase previa de la UEFA Champions League.

El rival

El Sporting de Gijón llega a La Rosaleda sin nada en juego, en mitad de la tabla con la salvación en el bolsillo y sin opciones de llegar a los puestos de playoff de ascenso.

Además, el club asturiano comunicó este viernes que su entrenador, Borja Jiménez, no continuará la próxima temporada en el banquillo de El Molinón.

Fecha y hora del Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF y el Sporting de Gijón se disputa este sábado 9 de mayo de 2026 a las 21:00 horas en el estadio de La Rosaleda.

Dónde ver el partido Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el Málaga CF vs. Sporting de Gijón de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.