Málaga CF 2-1 Sporting de Gijón: es una obsesión

Los jugadores del Málaga CF celebran el gol de la victoria contra el Sporting de Gijón de la jornada 39 de Segunda División. LaLiga

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF remontó y ganó 2-1 al Sporting de Gijón en un partido con muchas emociones y momentos clave. Chupe, con su vigésimo gol de la temporada, y Joaquín fueron los autores de los tantos que sellaron la victoria malaguista. El Málaga jugó parte del partido en superioridad numérica tras la expulsión de Dubasin, aunque luego ambos equipos quedaron con diez jugadores. Con este triunfo, el Málaga suma 66 puntos y mantiene opciones de ascenso, ampliando su colchón en la zona de playoff a falta de tres jornadas.

Salta y salta la plantilla del Málaga CF delante de la grada de animación tras el pitido final mientras suena el nuevo hit de la afición blanquiazul: "es una obsesión, el ser campeón...". Eso fue el partido del equipo de Funes. Una obsesión por la victoria, que conquistó a base de perseverancia (con la Divina Pastora en la calle) en un partido loco que tuvo de todo. Pero especialmente mucha hambre malaguista. Chupe -vaya gol, ¿cuánto dinero vale eso?- y Joaquín la saciaron.

La jornada se presentó propicia tras los empates de Castellón y Almería, este contra el Burgos, perseguidor. Y no falló el Málaga. Aunque le costó lo suyo. Se quedó detrás en el marcador, jugó veinte minutos con uno más y toda la segunda parte fue un diez contra diez.

Son 66 puntos, con el ascenso directo a cinco, pero que nadie se descuide. El colchón ahora es de tres más el goalaverage con el Burgos para estar en el playoff y se descuenta una fecha más en el calendario. Sólo quedan tres.

Funes premió el trabajo de Niño y DarkoBrašanac en Eibar dándoles chance en el once titular. Chupe esperó en el banquillo.

El Málaga se vio superado por el Sporting en los primeros veinte minutos. Un equipo supo lo que hacer con la pelota y otro no. Los asturianos casi castigan una pérdida de Brašanac en tres cuartos de campo malaguista. Gelabert mandó la picadita al poste de la portería de su amigo Alfonso.

No perdonó en la siguiente. Armó una jugada por la derecha al primer toque que acabó con Dubasin empujándola a la red. El juez de línea levantó la bandera, el árbitro dijo que era fuera de juego. Esperó a ver qué le decían desde el VAR y gol.

Niño tuvo el empate en dos ocasiones. Muy forzadas ambas. Una casi desde el suelo que se le escapó el balón a Yáñez. La otra, de cabeza haciendo un escorzo. Se le fue arriba.

Pero pronto se le puso el partido de cara al Málaga. Dubasin peleó un balón dividido y elevó la planta del pie, que estrelló en la cara de Murillo. Amarilla, llamada del VAR, y roja. Era el minuto 25. La Rosaleda entró en combustión.

El Sporting montó dos líneas muy juntas y al Málaga le tocaba paciencia para descifrar el laberinto. Los asturianos jugaban con el reloj. Pero el partido fue un acoso y derribo hasta el descanso. No hay explicación a una ocasión fallada por Izan solo dentro del área. Después de esa entró Chupe por Darko. En el minuto 35.

El Málaga movió y movió la pelota de un lado a otro. A veces con demasiadas urgencias para lo que marcaba el reloj.

El Sporting consiguió domar a la fiera entre una cosa y otra. El Málaga bajó revoluciones y en una de esas Alexandre se encontró corriendo solo hacia la portería de Alfonso. Pero con más de medio campo por recorrer. Dotor lo agarró y Rafael Sánchez no dudó en mostrarle la roja directa. En el minuto 45 se igualaron las fuerzas y el Málaga no aprovechó su momento.

Los ocho minutos de descuento dieron para una ocasión más de Izan y para unos cuantos balones colgados al corazón del área sin remate.

Chupe y Joaquín firman la remontada

Con Ramón por Einar y una defensa de tres -Puga, Murillo y Rafita-, la película tras el descanso fue la misma. Dio la sensación de que el Málaga seguía con uno más. Monopolizó la pelota y busco la remontada. A veces dio la sensación de que antes que el empate. Pero este equipo tiene las ideas claras. Muy claras.

El balón fue de un lado a otro. El Sporting, sin nada en juego y también sin ambición, se plantó con dos líneas en el balcón del área de Yáñez. Perdiendo tiempo toda la noche.

Y como con la circulación no daba. Tuvo que ser una genialidad. La que se sacó de la chistera Chupe. Un delantero que derramó todo el dinero que vale por el césped de La Rosaleda para firmar el empate. Agarró la pelota en el balcón del área escorado a la izquierda, entró, hizo una especie de parada para acomodar el cuerpo. Con el interior de la bota derecha la puso lo más lejos posible de Yáñez. Como el Málaga no suba a Primera será difícil verlo más con la blanquiazul. Fue su gol número veinte. Una barbaridad.

Chupe celebra su gol contra el Sporting de Gijón en La Rosaleda. LaLiga

Era evidente que el Málaga no se iba a relajar. No lo hizo, pero en algunos momentos le faltaron ideas. Funes metió a Haitam y Ochoa. Se fueron Larrubia, que lo intentó todo, por precaución y Niño. Ochoa empezó a aparecer por dentro. Aunque sin concretar ocasiones claras.

Sin luces arriba, pero con coraje en la presión para recuperar rápido. Fue Ramón el que se llevó el botín más valioso. Robó en tres cuartos, se la dio a Joaquín, Ochoa le hizo el hueco y el '11', desde la frontal, dejó a Yáñez clavado el césped viendo cómo entraba la pelota. Hasta el 86' hubo que esperar. Pero qué más da.

Joaquín celebra el gol contra el Sporting de Gijón que le dio la victoria al Málaga CF. LaLiga

Que el Málaga buscó incluso el tercero fue la escenificación del hambre que tiene este equipo. Perseveró haciendo honor a la Divina Pastora, patrona del deporte, que a la misma hora recorría las calles del barrio de Capuchinos, cuyo lema es 'Aquí honramos a los que perseveraron'. Eso es el Málaga, este Málaga de Funes. Con la Primera División entre ceja y ceja.