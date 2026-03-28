Málaga CF vs. CD Leganés, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Aficionados del Málaga CF en el estadio de La Rosaleda Málaga CF

Las claves nuevo Generado con IA Málaga CF recibe al CD Leganés en La Rosaleda este sábado a las 18:30 horas por la 32ª jornada de Segunda División. El Málaga es 4º en la tabla con 54 puntos y ocupa puestos de playoff de ascenso, mientras que el Leganés es 17º con 37 puntos. El Leganés llega tras golear 5-2 al Ceuta, aunque ha tenido una temporada irregular y sigue lejos de la salvación matemática. El partido se podrá ver por LALIGA TV HYPERMOTION y plataformas como Movistar, Orange, Zeber, DAZN o Prime Video.

El Málaga CF se enfrenta al CD Leganés, en La Rosaleda, en la 32ª jornada liguera de Segunda División. El encuentro dará comienzo este sábado a partir de las 18:30 horas de la tarde.

El partido podrá verse a través de las plataformas de pago que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El cuadro blanquiazul, 4º en la tabla con 54 puntos en posiciones de playoff de ascenso, recibe a un conjunto madrileño ubicado en la 17ª plaza de la clasificación con 37 puntos. El árbitro del encuentro será Sergiu C. Muresan, escoltado en el VAR por Rubén Ávalos.

El equipo madrileño llega tras golear a 5-2 al Ceuta hace una semana y tomarse un respiro en la clasificación.

Están protagonizando una temporada irregular, cuando era uno de los equipos llamados a estar arriba en la tabla.

Lejos de Butarque han ganado cuatro partidos y han empatado seis. Pero todavía están a trece puntos de la salvación matemática, por lo que el Málaga no se puede relajar.

El exmalaguista Juan Soriano llega defendiendo la portería pepinera y uno de los hombres más peligrosos del equipo de Igor Oca es Juan Cruz, criado en la cantera malaguista.

Fecha y hora del Málaga CF vs. CD Leganés a de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF y el CD Leganés se disputa este sábado 28 de marzo de 2026 a las 18:30 horas en el estadio de La Rosaleda.

Dónde ver el partido Málaga CF vs. CD Leganés de Segunda División

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el Málaga CF vs. CD Leganés de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.