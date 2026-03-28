0-0 | Al Málaga se le atraganta el Leganés

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF empató 0-0 contra el Leganés en La Rosaleda, sumando un punto más en la clasificación. A pesar de las numerosas ocasiones, el Málaga no logró batir al portero rival ni aprovechar sus oportunidades. El equipo de Funes mantiene su posición en puestos de playoff tras el empate, aunque mostró menos precisión que en partidos anteriores. El Leganés planteó un partido lento y defensivo, dificultando el juego fluido del Málaga durante gran parte del encuentro.

Un partido menos, un puntito más. Es la mejor lectura que se puede sacar del empate a cero del Málaga CF ante el Leganés en La Rosaleda antes de que los cofrades inunden las calles de la ciudad.

Pero a pesar de no ser el mejor día de los Funes, las tuvo el Málaga. De varios colores además, pero no era el día para batir a Juan Soriano, que evitó varias, como lo hizo el larguero o la falta de puntería.

Acostumbrados a versiones estelares de Larrubia o Dani Lorenzo, cuando sus partidos son algo más terrenales como el del Sábado de Pasión en Martiricos, el Málaga está algo más gris e impreciso.

Aun así, dormirá una jornada más en posiciones de playoff, manteniendo todavía un colchón de puntos y el horizonte más cerca. Es una semana de tres partidos en la que habrá que hacer balance el Domingo de Resurrección.

Funes no inventó y apostó por Rafa en lugar de Dotor en el once. Dani Sánchez continuó en el lateral izquierdo.

El Leganés planteó un partido lento, sin ritmo, perdiendo tiempo desde el inicio y con posesiones largas, intentando. Y eso impidió al Málaga tener la fluidez habitual. Pero una salida alocada de Juan Soriano le costó la amarilla al meta visitante y eso le obligó a aligerar el ritmo cada vez que sacaba de puerta.

El Málaga llegó por la izquierda y por la derecha. Tiró varias ocasiones al limbo. Ahora Chupe, ahora Puga, luego Rafa. Pero a pesar de las trabas, llegó y pisó el área, como le gusta a Funes.

Rafa buscaba el hueco que quedaba entre Chupe y Larrubia para pedirla en largo, y ahí creó peligro en varias ocasiones, utilizando el cuerpo con maestría.

Dani Lorenzo recibió siempre lejos del área pepinera, se tenía que ir más atrás para ordenar el juego.

A los ocho minutos Chupe recibió y disparó con la zurda dentro del área una buena llegada cocinada entre Joaquín y Dani Sánchez.

Después fue Puga el que se coló en el área tras tirarle un caño a Marvel y remató con la izquierda. Joaquín no llegó para empujar el rechace. Rafa mandó otro disparo alto, con todo a su favor para adelantar a los de Funes.

Dani Rodríguez llevó el susto a las gradas con una picadita a Alfonso Herrero que rozó el poste.

Y la primera parte acabó con una cabalgada de Puga, que se anticipó a la estrategia del Leganés en un córner y tras un quiebro con el que cambió la dirección del ataque dejó solo a Chupe dentro del área. Controló y la mandó alta. Fue clarísima.

Chupete durante el Málaga CF vs. CD Leganés de Segunda División LaLiga

Otro ritmo y más ocasiones al limbo tras el descanso

El Málaga le metió una marcha más a la circulación del balón tras el descanso, controló el juego durante muchos minutos, pero el Leganés resistió firme hasta que hizo dudar a los de Funes, que cayeron en imprecisiones y algunas prisas.

Pero los blanquiazules acumularon ocasiones también en la segunda mitad. Sin fortuna. Joaquín remató de primeras un paso atrás de Larrubia que se fue besando el poste.

Poco después, Dani Lorenzo estrelló un balón en el larguero disparando también de primeras desde el borde del área.

Joaquín se perdía a veces con la pelota y a Larrubia le llegaron menos balones de los habituales.

Llegaron las dudas para los de Funes y el Leganés pudo contragolpear con peligro en alguna ocasión. También empezó a aparecer una de sus principales amenazas, Duk, que se fue varias veces de Dani Sánchez. Luego dejó su sitio a Víctor García.

Dorrio entró por Rafa y Larrubia vivió unos minutos entre líneas, pero el Leganés acumuló a muchos jugadores por medio y no hubo conexión entre el 10 y Dani Lorenzo.

Dorrio sorprendió apareciendo en el área para rematar girándose con la zurda obligando a otro paradón a Juan Soriano.

Larrubia tuvo otra en el 85' pero remató muy forzado dentro del área. La pelota se le fue arriba.

En los últimos minutos, al Málaga le faltó algo de chispa para encontrar el camino del gol, negado frente a un Leganés que vino a buscarle las cosquillas y logró minimizar al Málaga, imperial en Cádiz, algo desdibujado en La Rosaleda, donde no pudo adelantar la jornada de palmas.

Pero seguirá viviendo en puestos de playoff un jornada más. Y un partido menos. Los dos siguientes serán a domicilio.