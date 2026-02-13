Larrubia se sienta en la mesa de los mejores jugadores de Segunda: en el podio de las estadísticas

Es el nombre del momento en el Málaga CF y, al menos durante esta semana, su gol contra la Cultural Leonesa en el descuento para darle la victoria a los blanquiazules ha dado la vuelta a España varias veces, circulando por los teléfonos móviles. Es David Larrubia.

El extremo del barrio de La Luz, que ha recorrido todas las categorías que tiene el fútbol base del Málaga hasta romperla actualmente en el primer equipo, es el líder del equipo de Funes. Lleva el 10 a la espalda y los principales highlights de cada partido de los blanquiazules son suyos.

Arrancó la temporada con la ansiedad de convertir en números tangibles las buenas intenciones, hasta que rompió a llorar cuando le marcó el primer gol de la temporada al Andorra. Se ha soltado la melena y ya lleva seis, con casi toda la segunda vuelta por delante.

Larrubia está en estado de gracia y eso lo ha llevado a estar en la cúspide de varios apartados estadísticos de Segunda División, tanto de los oficiales de la LaLiga, como los de algunas páginas especializadas en datos.

Por ejemplo, en la estadística específica Leaderboard de LaLiga, Larrubia es el jugador que más ha regateado en lo que va de temporada, con un total de 71 regates, los mismos que el futbolista del Deportivo de La Coruña Yeremay Hernández.

Según el portal especializado Opta y sus baremos de puntuación, Larrubia es el tercer jugador con más puntos en Segunda División con 570,40. Por delante están Yeremay, com 599, 6 y, más destacado como primero, el pichichi de la categoría, Sergio Arribas con 639.

Otra web especializada en datos y resultados es Sofascore. Ahí, en la clasificaciónd de la sección la 'Carrera por el Jugador de la temporada', Larrubia optiene una nota de 7,36. Por delante están Brian Cipenga del Castellón con un 7,40 y en encabeza la clasificación Íñigo Vicente del Racing de Santander, con un 7,52.

El 'mago' de La Luz está en el escaparate, y así lo confirmó este jueves en Canal Sur Radio, donde explicó que en el mercado de invierno llamaron a su puerta. Pero comunicó a su representante que él no iba a salir del Málaga a mitad de temporada, y que además sólo se irá en caso de que la oferta sea beneficiosa para el club.

De momento, es el líder de las estadísticas del Málaga CF, la bandera del equipo.