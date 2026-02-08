-
¡Muchas gracias y buenas noches!
Esto ha sido todo desde el estadio de La Rosaleda, donde el Málaga ha conquistado otros tres puntos que lo mantienen en posiciones del playoff.
Muchas gracias por seguir el partido con EL ESPAÑOL de Málaga.
Buenas noches.
-
La crónica: Larruba derrumba a la Cultural con un golazo en el descuento
-
¡FINAL! Larrubia le da los tres puntos al Málaga
Se acabó lo que se daba. Sudó tinta china el Málaga para ganar, pero ahí tiene otra victoria y 41 puntos. Esto, con el sello de Larrubia.
-
Málaga CF vs. Cultural Leonesa de Segunda División, en directo: 2-1
94' Qué barbaridad lo que acaba de hacer David Larrubia. Recortó para dentro y la mandó a la escuadra. Se quitó la camiseta ante el delirio de La Rosaleda.
-
¡GOOOOOOOOOOL DEL MÁLAGA! LARRUBIA DE MI VIDA
-
92' Cambio en la Cultural
-
Málaga CF vs. Cultural Leonesa de Segunda División, en directo: 1-1
90' Se le va al partido al Málaga, que no termina de concretar ocasiones.
SIETE MINUTOS DE DESCUENTO
-
Cambio en el Málaga: se va Chupe y entra Jauregui
-
Málaga CF vs. Cultural Leonesa de Segunda División, en directo: 1-1
85' De nuevo se paró el juego más de dos minutos.
83' Casi sorprende a la contra la Cultural. Otro jugador en el suelo.
81' Se tiró Rafita dentro del área. Al Málaga no le benefician estos parones.
-
¡Gol anulado a la Cultural!
80' Sigue aprentando el Málaga.
78' Vaya susto. Intentó sacar la pelota desde atrás el Málaga, robó la Cultural y anotó el segundo, pero De Ena aprecióp falta a Dotor. Fue un error importante.
76' Disparo lejano de Ochoa y triple cambio de Ziganda.
-
Málaga CF vs. Cultural Leonesa de Segunda División, en directo: 1-1
75' Se paró el ritmo del partido después de un disparo alto de Juanpe. Diallo se tiró al suelo. Va a tener que trabajarse el Málaga el segundo.
-
Málaga CF vs. Cultural Leonesa de Segunda División, en directo: 1-1
71' Se coló en el área el delanto y algo escorado eligió el disparo. Tenía sólo a Niño para rematar.
-
¡Perdona Chupe el segundo!
-
Doble cambio en el Málaga: Juanpe y Niño por Izan y Joaquín
70' Busca el segundo el Málaga con descaro. Ochoa pasa la izquierda y Funes juega con dos puntas.
68' Llegada a la contra por la izquierda de Joaquín que no encontró rematador. Se pidió mano. Después llegaron los cambios.
-
Málaga CF vs. Cultural Leonesa de Segunda División, en directo: 1-1
68' Sigue apretando el Málaga en busca del segundo.
66' El gol desbarató los cambios que tenía planteados Funes. Juanpe y Niño estaba en la banda para entrar.
-
Málaga CF vs. Cultural Leonesa de Segunda División, en directo: 1-1
Ochoa filtró para Joaquín, que tiró una pared con Chupe en el balcón del área y el ariete la puso rasa. La pelota se paseó por el área, no llegó Dotor pero sí Larrubia sólo en el segundo palo para empujarla. Lo estaba mereciendo el Málaga.
-
¡GOOOOOOOOL DE LARRUBIA!
-
¡Otro paradón de Badía!
Disparo de Chupe y el meta visitante vuela de nuevo para impedir el empate.
-
Málaga CF vs. Cultural Leonesa de Segunda División, en directo: 0-1
60' No puede el Málaga, que lo intenta pero da síntomas de desesperación. Se le está complicando la noche a los de Funes.
57' Disparo alto de Chupe y amarilla para Badía por perder tiempo.
-
¡Badía salva otra vez el empate!
55' Empuja el Málaga. Córner a favor que acaba en saque de portería.
53' Paradón Badía. Evitó el empate de Joaquín, que disparó a la cepa del poste.
52' Remate de Ochoa desequilibrándose. Se fue lejos.
Málaga C.F.