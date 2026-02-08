2-1 | Larrubia derrumba a la Cultural con un golazo en el descuento

Larrubia celebra el segundo gol del Málaga contra la Cultural Leonesa en La Rosaleda. LaLiga

Muchos malagueños se echaron a la calle este domingo con el disfraz en el día del Gran Desfile del Carnaval de Málaga. David Larrubia se lo llevó puesto a La Rosaleda. El de Super Saiyan concretamente, para multiplicar todas sus virtudes en el minuto 94 de partido y darle la victoria al Málaga CF contra la Cultural Leonesa por 2-1. El primero que inició la remontada también lo metió el de La Luz, el '10' blanquiazul.

La Cultural tiró de todas las artes posibles para rascar algo positivo de La Rosaleda y a punto estuvo de conseguirlo, frente a un Málaga errático y algo precipitado por momentos, pero que siempre cree que puede, y pudo.

Larrubia anuló el gol de Calero, enrabietado en su regreso a La Rosaleda, y el Málaga es quinto, en playoff, con 41 puntos, a nueve del primer objetivo, que empieza a darse por hecho porque ya se mira arriba, aunque quede un mundo.

Funes sorprendió incluyendo a Montero por Einar, pero recurrió a su librillo como local para volver a sentar a Niño por Joaquín y darle de nuevo el sitio a Murillo y Dotor, que cumplieron sanción en Miranda.

El Málaga arrancó el duelo mandando, yendo arriba con decisión. Robaba la pelota rápido. Pero todo moría en la orilla.

Pasado el cuarto de hora de partido, la Cultural empezó a encontrarse más cómoda, esperó al Málaga en el centro del campo y le cerraba los caminos. Y ante cualquier avance, paró el juego. Tenía las cosas muy claras el equipo de Ziganda.

Incluso tuvo unos minutos de pisar el área local con continuidad antes de que el Málaga se volviese a estirar. Entre Alfonso, Murillo y Puga desbarataron una contra que no pudo culminar Sobrino.

Los Larrubia, Dani Lorenzo o Joaquín eran menos punzantes, Rafita brillaba menos en el lateral.

Pero el Málaga volvió a ir a arriba, y en una contra Dotor perdonó el primero de forma clamorosa. Fue un robo y contra que Chupe condujo para dársela al '12', que sólo dentro del área la mandó a las nubes.

Fue un error fatal para el Málaga, porque lo que siguió fue un latigazo del exmalaguista Calero desde fuera del área a la derecha de Alfonso al que el meta no pudo llegar. Lo celebró con rabia. Tendrá cuentas pendientes.

Era el minuto 40 y el Málaga no reaccionó. La empresa iba a ser complicada frente a un equipo que ya jugó con el reloj desde el inicio. Con ventaja iba a ser un tormento. Funes dejó en la caseta a Dani Lorenzo por Aarón Ochoa.

Larrubiazo en el 94'

Chupe tuvo el empate nada más reanudarse el choque. Remató un córner solo como la una en el segundo palo y Edgar Baddía voló para impedirlo sobre la línea.

Luego le sacó otro a Joaquín que disparó seco abajo después de incrustarse en el área tras un recorte marca de la casa. Pero para marca de la casa lo que llegaría después. Ya llegaremos.

El Málaga buscó el empate de forma desordenada, pero Ochoa ya estaba picoteando por el balcón del área. Exploró opciones hasta que en una decisión suya llegó el empate.

Antes, Chupe tuvo otro disparo que echó a volar de nuevo a Badía. En el 63', Ochoa cogió la pelota donde hay que tener las ideas muy claras. La jugada pedía banda pero él la metió dentro del área y entre Joaquín y Chupe se arreglaron con una pared para que el punta, en labores de extremo, la pusiese atrás rasa.

No llegó Dotor cayéndose, pero barrió a la defensa y detrás llegó solo Larrubia para empujarla y poner el empate.

Eso desbarató dos cambios que tenía Funes esperando en la banda, aunque los hizo al poco tiempo. Entraron Juanpe y Niño para variar el dibujo. Se fue Joaquín y el Málaga pasó a jugar con dos delanteros.

Chupe tuvo el segundo, disparó cuando estaba algo escorado y tenía a Niño esperando el remate.

La Cultural fue enfriando el partido con continuos parones. Se le recordaría después. Con ese ritmo casi salva un punto, o incluso tres si Alonso de Ena no aprecia falta en un robo a Dotor dentro del área malaguista que acabó en gol. Pero fue falta para el árbitro, mirado con lupa tras el penalti de Anduva.

Entre cambios y lesiones los de Ziganda llegaron vivos al descuento. Con Jauregui en el campo por Chupe. Pero en el día del Gran Desfile del Carnaval de Málaga Larrubia había elegido disfraz. El de Súper Saiyan. Se metió dentro del área con la pelota y fue buscando la zona que le gusta para mandarla a la otra escuadra.

Badía hizo la estatua y vio cómo la bola besó la red y desató el delirio en las gradas. Larrubia salió al rescate para devolver al Málaga a la senda de la victoria y acostarlo una noche más en posiciones de playoff.