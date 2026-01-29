Málaga CF: un plan para recuperar a Moussa Diarra

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF ha diseñado un plan especial para recuperar a Moussa Diarra, central que lleva casi un año fuera por una rotura de cruzado. Diarra jugará lo que resta de temporada con el Atlético Malagueño en Segunda RFEF para facilitar una reincorporación gradual tras su lesión. Aunque tendrá ficha del filial y no podrá jugar con el primer equipo por no ser sub-23, Moussa seguirá entrenando con los de Funes. El club monitorizará de cerca su evolución, tras una etapa marcada por las lesiones desde su debut con el Málaga en la temporada 22-23.

Loren Juarros y el club han diseñado un plan para el central Moussa Diarra, inédito con el Málaga CF desde la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Estepona jugada en la Línea de Concepción en octubre de 2024 y en proceso de recuperación tras romperse el cruzado hace casi un año durante su cesión al Marbella.

En el dique seco prácticamente desde que debutase con Pepe Mel en la temporada 22-23 contra el Villarreal B, partido en el que se rompió un dedo del pie, Moussa no ha tenido apenas minutos con el primer equipo del Málaga, tan sólo en Copa del Rey.

Las lesiones se han ido cebando con el central maliense. La última, la temporada pasada cuando salió cedido al Marbella en Primera RFEF y se rompió el cruzado a las primeras de cambio.

Por tanto, esa no será la fórmula que utilice el club para recuperar a Moussa, que tiene contrato con la entidad de Martiricos hasta

De aquí a final de temporada, Moussa jugará en el Atlético Malagueño en Segunda RFEF, tal y como anunció Loren Juarros en la rueda de prensa de las renovaciones de Álex Pastor y Carlos Puga, donde además descartó movimientos en este mercado de invierno.

De esta forma, el central tendrá ficha del filial y no podrá jugar con el primer equipo, ya que no es jugador sub-23.

Pero tal y como explicó Loren, el club prefiere monitorizarlo de cerca para comprobar su evolución y sus cuidados. No obstante, Moussa continuará entrenando con el primer equipo del Málaga a las órdenes de Funes.

Loren le dio ficha del primer equipo ya en la temporada 2022-2023 en Primera RFEF. Participó en nueve partidos de liga y fue titular en Copa del Rey frente al Eldense y la Real Sociedad en La Rosaleda.

La temporada pasada sólo jugó contra el Estepona en la Copa del Rey, cuando el Málaga cayó eliminado. En el mercado de invierno salió cedido al Marbella y en el cuarto partido que disputó con el conjunto marbellí se rompió el cruzado.

El Málaga considera que la reincorporación del futbolista tiene que ser de forma gradual y, por eso, quiere medir los minutos que va teniendo sobre el césped, después de llevar ya varias semanas entrenando con normalidad a las órdenes de Funes.