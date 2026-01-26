El Málaga CF, tercero y acariciando el ascenso directo

Chupete celebra un gol del Málaga CF contra el Ceuta en La Rosaleda. LaLiga

El estado de felicidad se ha declarado en La Rosaleda por el juego, por los números y también por el calendario al que se enfrenta el Málaga CF, encaramado en la zona noble de la clasificación con una racha pocas veces vista en Martiricos. El ascenso directo está a un punto.

El Málaga acumula seis victorias consecutivas, 23 de los últimos 27 puntos en juego conquistados, y no conoce la derrota desde la llegada de Juanfran Funes al banquillo.

Y todo esto le ha valido para cerrar la jornada 23 de Segunda División, a falta de un partido que no modificará la posición de los blanquiazules, en la tercera posición de la tabla clasificatoria con 38 puntos, a tan solo uno del Castellón, que es segundo con 39 ocupando una de las dos posiciones que dan derecho al ascenso directo.

El Racing de Santander es el líder de la categoría con 44 puntos, seis más que el Málaga.

El Málaga tiene los mismos puntos que Las Palmas, cuarto clasificado, y tiene un colchón de dos puntos con la séptima posición, que lo dejaría fuera del playoff de ascenso.

Mirando hacia abajo, buscando el primer objetivo de la temporada que son los 50 puntos que dan la salvación, el Málaga está catorce puntos por encima del descenso, que marca la Real Sociedad B con 24.

El optimismo en el malaguismo se dispara si se presta atención al calendario más inmediato, ya que los de Funes se miden a equipos con urgencias clasificatorias, mientras que los blanquiazules se encuentran en estado de gracia.

Los próximos rivales del Málaga son el Mirandés, colista, al que tiene que visitar en Anduva, la Cultural Leonesa en La Rosaleda y la visita a la Real Sociedad B. El último partido de febrero será la visita del Albacete a Martiricos.

El fútbol es un deporte donde importan las dinámicas, y estas se pueden torcer. Pero de momento, el malaguismo tiene licencia para soñar, mientras que Funes tiene que mantenerle los pies en la tierra. Tarea complicada.

Así está la clasificación de Segunda División: