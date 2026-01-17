Raúl, el malaguista que no dudó en coger el AVE y sacar una entrada para el Córdoba-Málaga

Raúl a las puertas del estadio Pepico Amat de Elda, en un viaje con el Málaga CF Raúl Puchol

Lo que sea por ver al Málaga CF. Y eso es lo que hizo Raúl Puchol, un joven malaguista de 22 años que el pasado lunes cogió el AVE sin pensárselo para ir hasta Córdoba, a las taquillas del estadio Nuevo Arcángel, y sacar su entrada para estar este domingo viendo a su equipo en directo.

El lunes se ponían a la venta de forma online las entradas para el derbi andaluz de este domingo, pero la web oficial del Córdoba CF empezó a dar problemas y muchos de los malaguistas que no fueron agraciados en el sorteo de entradas que hizo el Málaga se dieron de bruces con los fallos técnicos.

Ni corto ni perezoso, Raúl se fue directamente a la Estación María Zambrano y se subió en el AVE para conseguir sus entradas. "Como no iba la web, pues digo, voy a ir en AVE, que me sale con el descuento familiar número más barato y voy a pillarla". Así de sencillo se lo explica a EL ESPAÑOL de Málaga.

Este malaguista miembro de la peña 'Frente Comepipas' viajará con varios amigos a Córdoba este domingo en el viaje organizado por la Peña Benamiel, un autobús al que se apuntó sin tener garantizadas las entradas.

Cuando llegué a taquillas me dijeron, que habían quitado las entradas de la venta online porque se había caído la web.

Desde luego, no es la primera vez que Raúl viaja a seguir al Málaga. No suele faltar a los derbis andaluces desde Primera RFEF y ha llegado hasta Elda y Alcoy por carretera para ver y animar a su equipo.

En Córdoba espera, por fin, ver ganar al Málaga. "Yo he ido las 3 últimas veces a Córdoba y no hemos ganado ninguna". El domingo, Raúl espera un buen partido y se conforma con un 1-2.

Le gusta lo que ve del Málaga de Funes, "me está gustando mucho el equipo ahora, como está jugando más ofensivo".

- ¿Y hasta dónde crees que puede llegar?

- Mi corazón quiere que lleguemos a ascender, pero yo con pelear o llegar a playoff, me sirve.

En una de sus camisetas del Málaga lleva en la espalda el 35 de Aarón Ochoa, su jugador favorito del Málaga.

El viaje en AVE a Córdoba, más allá del resultado, habrá valido la pena por ver a su Málaga, que buscará ganarle por primera vez al Córdoba de Iván Ania. Será con Raúl Puchol en las gradas del Nuevo Arcángel.