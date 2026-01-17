Córdoba vs. Málaga CF, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el derbi andaluz

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF visita al Córdoba CF en el Estadio Nuevo Arcángel este domingo 18 de enero de 2026 a las 21:00 horas, en la 22ª jornada de Segunda División. Ambos equipos llegan igualados en la clasificación con 32 puntos, aunque el Málaga es séptimo y el Córdoba noveno. El Málaga encadena cuatro victorias seguidas, pero sigue sin laterales izquierdos disponibles por lesión de Dani Sánchez y Víctor García. El Córdoba, dirigido por Iván Ania, cuenta con Jacobo como jugador más peligroso y Adrián Fuentes como máximo goleador con ocho tantos.

El Málaga CF visita el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba CF en la 22ª jornada liguera. Primer encuentro de la segunda vuelta del campeonato, este domingo a las 21:00 horas de la noche.

Los blanquiazules, séptimos en la tabla con 32 puntos, se miden a un Córdoba CF que es noveno con 32 puntos, los mismos que el Málaga, en la clasificación. El partido lo arbitrará Carlos Muñiz. Al frente del VAR estará Iván Caparrós. Málaga CF | Los once pretorianos de Funes El Málaga llega enrachado a la cita después de cuatro victorias consecutivas, la última, la remontada contra el Ceuta en La Rosaleda en el último partido de la primera vuelta. Los blanquiazules continúan sin laterales izquierdo disponibles debido a las lesiones de Dani Sánchez y Víctor García.

El rival

El conjunto de Iván Ania, recién renovado hasta 2028, es el conjunto más incómodo al que se ha enfrentado el Málaga en esta era. Con Sergio Pellicer en el banquillo no ha sido capaz de ganarle, y siempre ha sido bastante inferior a los cordobesistas.

En el Córdoba está el exmalaguista Kevin Medina, que no está teniendo una buena temporada, sin mucha participación.

Jacobo es el hombre más peligroso de los locales, aunque Adrián Fuentes es el máximo goleador con ocho goles.

Fecha y hora del Córdoba vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el Córdoba y el Málaga CF se disputará este domingo 18 de enero de 2026 a las 21:00 horas en el estadio Nuevo Arcángel.

Dónde ver el partido del Córdoba vs. Málaga CF de Segunda División

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir el partido online el Córdoba vs, Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.