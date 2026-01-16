'Memoria, compromiso y fe': así suena un nuevo himno para el Málaga CF

Las claves nuevo Generado con IA La Orquesta Sinfónica y el Coro del Conservatorio Superior de Música de Málaga presentaron un nuevo himno para el Málaga CF, compuesto por Sergio Pastor. El himno es un homenaje a la afición malaguista y al estadio La Rosaleda, que cumple 85 años en 2026, con una mezcla de épica y melancolía en su música. La obra, titulada 'Memoria, compromiso y fe', está disponible en plataformas digitales y contará con un videoclip en el que participarán artistas locales. El compositor Sergio Pastor es reconocido en el ámbito cofrade y dirige la Banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

La Orquesta Sinfónica y el Coro del Conservatorio Superior de Música de Málaga presentaron este jueves un nuevo himno compuesto para el Málaga CF, en concreto, para su afición, obra del compositor malagueño Sergio Pastor.

El himno se presentó en el auditorio del mismo conservatorio con la orquesta dirigida por don Ángel Luis Pérez, que antes de que la pieza viera la luz explicó a este periódico que este himno tenía "una parte épica, una parte de melancolía, de cómo ha sido el pasar de estos más de 100 años del club, de la afición".

Se trata de un himno compuesto como homenaje a la afición malaguista y a los 85 años que cumple este 2026 el estadio de La Rosaleda.

La obra se puede escuchar en todas las plataformas digitales desde la madrugada del 16 de enero y, de momento, falta escuchar una versión más acorde para ser cantada en las gradas del estadio y comprobar si es una pieza más pegadiza que se entone en La Rosaleda.

Por ello, se está llevando a cabo la grabación de un videoclip que acompañará el lanzamiento del tema musical y que contará con la participación de distintos artistas malagueños, reforzando así el carácter cultural, colectivo y local del proyecto.

Ángel Luis Pérez apuntó en EL ESPAÑOL de Málaga que "se ha hecho una grabación completamente profesional" de la obra.

Sergio Pastor es un conocido compositor malagueño, especialmente en el ámbito cofrade. Es director de la Banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

Letra de 'Memoria, compromiso y fe', el nuevo himno del Málaga CF

Memoria de mi club, nacido en la ciudad,

entre mar y montaña, compromiso y lealtad.

No importa donde estés, no importa donde juegues,

yo te acompaño siempre y siempre con mucha fe.

Son más de 100 años de historia y hasta la eternidad,

siempre fiel a estos colores que amamos de verdad.

120 con ilusión, sentimiento blanquiazul.

Con coraje y corazón siempre serás mi club.

Te quiero, Málaga, por siempre Málaga y más allá.

Los fieles malaguistas arropan a su club,

gloria en La Rosaleda, nuestro templo blanquiazul.

Herencia de mis mayores, orgullo y tradición

que mueve generaciones y es nuestra devoción.

Son más de 100 años de historia y hasta la eternidad,

siempre fiel a estos colores que amamos de verdad.

120 con ilusión, sentimiento blanquiazul.

Con coraje y corazón siempre serás mi club.

Te quiero, Málaga, por siempre Málaga y más allá.