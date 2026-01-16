Málaga CF | Funes afronta un reto con el que no pudo Pellicer

El Málaga CF visita el domingo a las 21:00 horas al Córdoba CF en el Nuevo Arcángel. Un rival que ha sido un chino en el zapato para los blanquiazules en esta época reciente, en concreto, en la segunda etapa de Pellicer en el banquillo malquista. Funes buscará virar la tendencia.

El balance de resultados en los últimos cinco enfrentamientos entre los dos equipos, con Iván Ania y Sergio Pellicer en el banquillo, no es catastrófico. Tres empates y dos derrotas. Pero las sensaciones en todas las ocasiones, salvo la última, han sido de zarandeo cordobesista.

Paradójicamente, el choque más igualado de los cinco, el último, fue la penúltima puntilla en la tumba de Sergio Pellicer, con un empate en el minuto 112 de partido cuando el Málaga se relamía con la victoria. La derrota en la siguiente jornada en León contra la Cultural puso fin a la etapa del técnico de Nules.

Si alguien conoce y ha escudriñado al Málaga en los últimos tiempos es Iván Ania, entrenador del Córdoba, habitual en las gradas del estadio de La Rosaleda cuando el calendario se lo permite para espiar a rivales.

Y en todas las ocasiones en las que se midió al Málaga de Pellicer pasó por encima. Especialmente sangrantes fueron las dos derrotas que el Córdoba le endosó a los blanquiazules en esa secuencia de partidos.

En la primera de ellas, en el partido de la segunda vuelta en Primera RFEF, ganó 1-0, en el Nuevo Arcángel, el Málaga no tiró a puerta y la derrota lo dejó definitivamente sin segundo puesto en el Grupo 2 de la categoría, que le dificultaba el camino del playoff. Eso se terminó resolviendo en el milagro de Tarragona.

1-1, 1-0, 0-0, 0-1 y 2-2 es la secuencia de resultados en esos partidos. El 1-1 se dio en La Rosaleda después de la recordada parada de Alfonso Herrero para evitar el 0-2. Fue en Primera RFEF. Tras ese partido, Pellicer mandó a un periodista a sacarse el carné de entrenador. Llegó a la sala de prensa notablemente enfadado por lo que ocurrió en el campo. Un meneo en toda regla.

Funes está rompiendo todos los registros desde que llegó al banquillo del Málaga CF. y tiene por delante romper la mala racha contra el Córdoba, saber cómo meterle mano y, de paso, dejarlo atrás en la clasificación.

Para ello, Funes tiene que aprovechar el gran momento que atraviesan muchos de sus jugadores, que además cada jornada que pasa tienen más asimilada la propuesta del técnico de Loja.

El Málaga llega sin duda en el mejor momento de los últimos siete años, cuando protagonizó una racha de cinco triunfos consecutivos en el arranque de la temporada 2018-2019. La quinta llegó, precisamente, contra el Córdoba.

Iván Ania, por su parte ha renovado con el Córdoba CF hasta 2028. Tiene un proyecto muy sólido formado en el Nuevo Arcángel y la confianza en el asturiano es plena.

Funes tiene la oportunidad de romper otro techo.