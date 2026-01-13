Chupe, el pichichi del Málaga CF, tiene calle

Lo que verano tras verano se busca desde las oficinas de Martiricos este año se ha encontrado en La Academia. El gol, el tan perseguido gol, emana esta temporada desde Arraijanal. La trae Chupe, en un momento dulce y al que se le están cayendo los goles en este final de la primera vuelta. Con el último, puso La Rosaleda boca abajo.

Son 9 goles y un penalti fallado que lo podrían haber situado como el segundo máximo goleador de la categoría al final de la primera vuelta. Está en el tercer grupo. Pero todo apunta a que dejará cifras al final del curso que hace años que no se ven en Málaga con la salvedad de Roberto en la temporada de Primera RFEF.

Después de marcar los dos goles contra el Ceuta que valieron la remontada y los tres puntos para el Málaga, el cordobés se sentó en la sala de prensa de La Rosaleda para desgranar el partido y explicar los entresijos del segundo gol, con el que algunos compañeros como Dani Lorenzo o Larrubia, a su lado en la jugada, se llevaron las manos a la cabeza.

La explicación, concisa y sencilla, la dio el propio Chupe tras el partido: "Hoy en día vas por la calle y no ves a muchos niños jugar. Yo desde chiquitito me he pegado muchas horas jugando en la calle y es lo que me ha dado el recurso para que esa jugada acabe en gol".

A Chupe le costó ser titular con Funes. Los cuatro primeros partidos con el lojeño en el banquillo, Chupe fue suplente.

Ahora encadena tres titularidades, marcando en cuatro citas consecutivas. Le ha tomado la delantera en estos partidos a Niño, aunque han compartido minutos sobre el césped en varios partidos.

Según los datos de la web Sofascore, Chupe es el segundo delantero con mayor efectividad en el disparo de los principales goleadores de la categoría, con un 34,62 por ciento, por detrás de Asier Villalibre, que se va al 38 por ciento.

El punta cordobés suma ya 13 goles con el Málaga en Segunda División, con los cuatro decisivos que anotó en el tramo final de la temporada pasada.

"El techo se lo va a marcar él en su día a día. Si siente que va a seguir corriendo como lo está haciendo, su mejora por su edad va a ser continua", dijo Funes del delantero del Málaga tras el partido contra el Ceuta.

Y destacó cómo viene rompiendo barreras desde juveniles. La temporada pasada comandó el ascenso del Atlético Malagueño con 24 goles además de rescatar al Málaga en los momentos más complicados del curso.

El golazo contra el Ceuta, una obra de arte, ha puesto todos los focos sobre Chupe, con contrato en el Málaga hasta 2028.

De momento, está poniendo en práctica todo lo que aprendió en la calle.