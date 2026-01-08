José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF: "No he cometido ningún ilícito penal"

Las claves nuevo Generado con IA José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, ha defendido su inocencia en el caso Grupo Vera, afirmando que no ha cometido ningún ilícito penal. Muñoz explicó que, como auxiliar delegado del administrador concursal de Draba, no tenía capacidad de firma, acceso a cuentas ni obtuvo beneficio personal. La investigación contra Muñoz no ha provocado cambios en su gestión al frente del Málaga CF, y asegura que cuenta con el apoyo institucional. Sus abogados solicitaron el sobreseimiento del caso y recalcan que la investigación no afecta al día a día del club.

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, ha comparecido para dar explicaciones sobre su situación de investigado en el caso Grupo Vera sin conseguir arrojar mucha luz y defendiendo su inocencia. "No tengo ninguna duda de que no he cometido ningún ilícito penal".

Muñoz figura como investigado en el caso Grupo Vera por su papel como auxiliar delegado del administrador concursal de Draba, una de las sociedades del grupo.

El administrador judicial del Málaga tiró de tres argumentos para defenderse: ni se le practicó ningún registro, ni tenía capacidad de firma, ni acceso a bienes, contratos o cuentas bancarias, y tampoco se ha tenido beneficio personal ni enriquecimiento.

Para desligar esta situación de su figura como administrador del Málaga CF, Muñoz convocó a la prensa en la sede de Uppery Club, en Guadalmar -junto a la ciudad deportiva del club- y compareció junto a los dos abogados que le están llevando este caso, Bartolomé Cantarero y Miguel Criado, que han respondido a algunas de las cuestiones formuladas por la prensa, además de las respuestas del propio Muñoz.

Muñoz ha comenzado leyendo un comunicado aclarando que comparecía a título personal y mostrando su disposición a colaborar con la justicia. Y, sobre todo, ha querido dejar claro que "en este asunto" no se le atribuye ni beneficio personal ni enriquecimiento.

El letrado malagueño expuso que han pedido el sobreseimiento tras su comparecencia en los juzgados, donde acudió en dos ocasiones para dar explicaciones.

En este caso, se filtró un auto del Ministerio Fiscal denegando ese sobreseimiento, pero Muñoz expuso que no comentaría filtraciones ni escritos, aunque sus abogados sí pasaron por encima de algunas informaciones.

Y, por último, dejó claro que seguirá desempeñando los "nombramientos judiciales" en los que está inmerso con "normalidad, rigor y respeto institucional".

Por tanto, a unas de las primeras preguntas que se tuvo que enfrentar fue que si se había planteado dejar la administración judicial del Málaga, algo que negó a lo largo de toda la comparecencia de una hora en varias ocasiones.

"Todo lo que he recibido y todas las conversaciones que he tenido con mucha gente, desde el punto de vista institucional, ha sido de apoyo. Entiendo las dudas que pueda haber, pero hace seis años casi, el club prácticamente que iba a desaparecer y ahora las cifras dicen otra cosa. Y eso es honradez, trabajo y trabajo", expuso Muñoz.

Incluso llegó a sacar pecho de que en Gijón, primer viaje que realiza esta temporada, recibió el calor de los aficionados.

El mandatario malaguista reiteró en diversas ocasiones que no se ha planteado en ningún momento el escenario en el que tenga que dimitir de sus funciones al frente del Málaga CF, algo que apoyó Bartolomé Cantarero, que apuntó que la investigación no tiene ninguna influencia en el día a día del club.

Muñoz dijo que esta causa no afecta a sus funciones al frente del Málaga CF, que de hecho ha confiado en dos abogados para mantenerse lo más alejado posible de la investigación.

Ante las preguntas de si podía existir una persecución contra él, Muñoz dijo que confiaba en que no, pero sí entiende las descalificaciones que está recibiendo en las últimas fechas desde la APA, donde se le califica de "dictador judicial".

"Hay gente que ha perdido su estatus en el club", apuntó Muñoz, que recordó que en la época de la Champions, "a todos nos gusta mucho recordar la Champions", los jugadores estuvieron hasta seis meses sin cobrar y ahí se aprobaban las cuentas "por unanimidad".

"Desde que llegué siempre he tenido hostilidad", incidió.

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF EEM

¿Por qué se investiga a José María Muñoz?

Una investigación sobre la que ninguno de los tres comparecientes quiso dar detalles. Por tanto, la rueda de prensa no sirvió para saber porqué se investiga a Muñoz. Él y sus letrados arguyeron que sería deslealtad institucional hacia la Policía Nacional y al Ministerio Fiscal, que han elaborado sus informes haciendo su trabajo y no tendrían la posibilidad de respuesta.

"Lo haremos en los tribunales", incidió Miguel Criado. Antes, el letrado que defiende Muñoz explicó que este sería un procedimiento muy largo, aventurando que durará varios años y que se encuentra en fase embrionaria, por lo que no afecta a la gestión de Muñoz al frente del Málaga, puesto que primero habrá que esperar lo que sucede con los principales investigados en la causa -hubo siete registros domiciliarios de la Policía Nacional en la fase inicial de la investigación-.

El administrador judicial del Málaga insistió en varias ocasiones de que sobre su figura no recayó ningún registro, y que incluso le dieron la posibilidad de no declarar. "Yo declaré al día siguiente".

La otra argumentación para su defensa fue la exposición de su capacidad en el papel de auxiliar delegado del administrador concursal. "Es inequívoco que no se le reprocha haberse beneficiado personalmente, económicamente, de manera que no se le registra, no se le reprocha eso. E insisto, es inequívoco que no tenía capacidad para administrar, para firmar, para contratar, no tenía capacidad para tener acceso a las cuentas corrientes. Evidentemente, esos argumentos que explica -el Ministerio Fiscal en su escrito- son combatidos por nosotros en la sede que corresponde", expuso Criado.

Bartolomé Cantarero no comentó el escrito del Ministerio Fiscal filtrado a la prensa en el que se deniega el sobreseimiento solicitado por la defensa de Muñoz, pero devolvió la pregunta: "¿Has leído la nota del fiscal? ¿Has extraído algún delito?", le preguntó a un periodista.

Muñoz dejó una sentencia a modo de conclusión: "No tengo ninguna duda de que no he cometido ningún ilícito penal".