1-3 | Remontada del Málaga 'made in' La Academia

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga logró una remontada 1-3 ante el Albacete, con goles de Larrubia, Dani Lorenzo y Chupe de penalti. El equipo malagueño mejoró notablemente en la segunda parte tras una primera mitad floja, mostrando carácter y efectividad. Con esta victoria, el Málaga suma 23 puntos y encadena cuatro jornadas consecutivas sin perder, consolidando la idea de juego de Funes. Las actuaciones destacadas de los canteranos de La Academia fueron clave en la remontada y triunfo visitante.

Un Málaga doctor Jekyll y el señor Hyde a la vez firmó su segunda victoria lejos de La Rosaleda esta temporada tras ganar 1-3 al Albacete con una remontada que lleva el sello de La Academia. Larrubia, Dani Lorenzo y Chupe de penalti provocado por Ochoa firman una remontada que hacía falta como el comer a los de Martiricos.

Tras una primera parte horrible, en la que se fue perdiendo al descanso, los de Funes salieron con otro aire del vestuario y con mucha claridad arriba, encontrando espacios y desarbolando al Albacete.

Esta victoria eleva al Málaga a los 23 puntos y lo mantiene cuatro jornadas consecutivas sin perder, afianzando la idea de Funes.

Funes continuó con su once tipo en el Belmonte con la única variante de Eneko Jauregi por Adrián Niño. El de Rota no estaba al cien por cien.

De arranque Puertas probó a Alfonso Herrero, que tuvo que hacer una de las suyas a una mano a los cinco minutos de partido.

El Albacete buscó ir rápido a campo contrario, sin marear la perdiz en su campo. El peso de la salida del balón en el Málaga lo llevaba Recio, ya que los locales cerraban el pasillo central para que Herrero no conectase con Izan Merino.

La circulación del Málaga fue muy lenta, demasiado, y así no podía sorprender al rival. A favor de los de Funes, se tenía la pelota y se alejaba al rival del área de Alfonso.

Pero la apatía era evidente. Y así llegó el gol local en el minuto 37. Un córner que sacó el Albacete raso al primer palo lo remató muy, muy cómodo Riki y la pelota la desvió Einar para engañar a Alfonso Herrero. Era un Málaga lamentable.

A raíz de ahí hasta el final, una intentona del Málaga siendo más directo que tuvo como fruto un cabezazo muy peligroso de Jauregi que se fue arriba por poco. Pero Mariño se fue al descanso sin tocar el balón. Ese era un buen resumen.

Reacción tras el descanso

Nada que ver con la segunda mitad. El Málaga necesitaba un clic que lo metiese en el partido. Y lo activó Joaquín en el 52'. Condujo en eslalon desde la izquierda para dentro y desde el punto de penalti disparó y la pelota se estrelló en la defensa.

El rechace lo recogió Larrubia, que la acunó y la mandó lejos de Mariño. Empate y otro partido.

Uno en el que el Málaga mandaba y abrió al Albacete. En el 59' fue Dani Lorenzo el que aprovechó ese nuevo escenario para dejar atrás a varios rivales hasta encontrar la mejor posición de disparo desde el borde del área. La cruzó imposible para Mariño. Remontada en un abrir y cerrar de ojos.

Larrubia tuvo el tercero en otra contra antes de que entraran Ochoa y Chupe por Jauregi y Joaquín, que se iba cojeando.

Poco después Alfonso evitó el segundo cuando el Albacete desarboló a Víctor y Ochoa por la derecha del ataque local. Al Málaga le costaba tener la pelota.

Valverde hizo otra diablura esta vez por la derecha que Einar evitó que llegara a buen puerto.

Funes tocó el sistema con Dani Sánchez por delante de Víctor y Rafa en el doble pivote con Dani Lorenzo. Ochoa se colocó en la media punta.

El Málaga logró frenar el empuje local en esos momentos, pero no tenía poso con la pelota y el Albacete siguió atacando con decisión.

Pero los de Funes, con las piernas frescas, se fueron a presionar arriba en los últimos diez minutos. Y en el 89' Ochoa sacó petróleo anticipándose y siendo derribado con claridad dentro del área. Chupe facturó desde los once metros la sentencia del partido.

Ochoa tuvo el cuarto en sus botas, pero no hizo falta. El Málaga de Funes también gana lejos de La Rosaleda.