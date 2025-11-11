El Málaga CF visitará al Talavera de la Reina en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF se enfrentará al Talavera de la Reina en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, reviviendo la histórica liguilla de ascenso a Segunda División de la temporada 97-98. El partido se jugará en el estadio El Prado durante la semana del 2, 3 y 4 de diciembre, donde el Málaga ya fue derrotado por el Talavera en aquella famosa liguilla. El Talavera, actualmente en la mitad baja del Grupo 1 de Primera RFEF, cuenta en sus filas con el exmalaguista Bilal, uno de sus jugadores destacados. El Málaga viene de eliminar cómodamente al Estepona en la primera ronda de la Copa del Rey, y afrontará este partido entre compromisos ligueros ante Valladolid y Real Zaragoza.

El Málaga CF rememorará una de las etapas más memorables de su historia, la liguilla de ascenso a Segunda División de la temporada 97-98, ya que se medirá al Talavera de la Reina en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.

El Talavera fue uno de los tres equipos a los que se enfrentó el Málaga en aquella liguilla, empatando a uno en La Rosaleda y cayendo derrotado en El Prado, estadio donde jugará en la semana del 2, 3 y 4 de diciembre.

En el Talavera juega el exmalaguista Bilal, uno de los jugadores más destacados en el equipo toledano, que milita en el Grupo 1 de Primera RFEF, ocupando la mitad baja de la tabla.

Los blanquiazules se deshicieron con comodidad del Estepona en la primera ronda, quitándose la espineta del derbi malagueño de la temporada anterior. Lobete, Dorrio y Ochoa (1-3) pusieron al Málaga en la siguiente ronda del torneo del KO en el Muñoz Pérez.

El Málaga afrontará este partido entre la visita a Valladolid y el partido en La Rosaleda contra el Real Zaragoza el 8 de diciembre.

El Talavera, en la memoria

El Málaga CF puso los dos pies en el fútbol profesional después de la desaparición del CD Málaga en la temporada 1998-99 después de ascender el verano del 98 en una liguilla de ascenso que registró el primero de los dos milagros de la historia reciente del Málaga, el 4-1 frente al Terrasa en La Rosaleda. El otro, la noche de Tarragona.

En aquella liguilla se lo jugó todo contra el Talavera, que llegó a la última jornada con la posibilidad de ascender si ganaba en Beasain, pero las cosas de aquel fútbol quisieran que a pesar de lucir en un sol radiante en el País Vasco, el campo estuviera encharcado y los toledanos empataran.

Por su parte, el Málaga tenía que ganarle por tres goles de diferencia al Terrasa en La Rosaleda. Lo hizo por 4-1 con Guede entrando en la historia, y Sergio, portero de los catalanes, bajo sospecha.

Aquella liguilla se le complicó al Málaga precisamente contra el Talavera, entrenado por Gregorio Manzano, que iniciaba su trayectoria en los banquillos.

En la segunda jornada de las seis que tenía ese formato de ascenso, el Talavera visitó La Rosaleda, que se llenó con 40.000 personas. Pero el Málaga no pudo pasar del empate a uno.

Guede adelantó al Málaga de penalti y Morilla puso las tablas.

En la siguiente jornada el Málaga visitó El Prado, donde cayó derrotado por 2-1. Guede adelantó de nuevo al Málaga pero Fran y Quini le dieron la vuelta.

Ahora, ambos conjuntos volverán a verse las caras desde aquella inolvidable liguilla de ascenso.