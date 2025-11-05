El Málaga CF pierde a Chupete por una lesión muscular: estará entre 3 y 5 semanas de baja

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF pierde a Chupete, su máximo goleador, por una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda, con un tiempo estimado de baja de entre 3 y 5 semanas. Chupete abandonó lesionado el partido de Copa del Rey frente al Estepona y se perdió el siguiente encuentro de liga contra el Castellón. Jauregi ocupó la posición de delantero centro en el último partido y marcó un gol de penalti, sumando tres tantos en la temporada. Carlos Puga y Adrián Niño regresan a los entrenamientos tras un mes de baja, reforzando la plantilla del Málaga CF.

Al Málaga CF se le acumulan las malas noticias después de la dura derrota en Castellón. Aunque esta ya venía de antes. Los blanquiazules pierden a Chupete, su máximo goleador, para varias semanas por una lesión muscular.

El delantero cordobés abandonó el estadio Muñoz Pérez de Estepona cojeando y con hielo en una pierna después de haber entrado en el tramo final del partido de Copa del Rey contra los esteponeros.

No pudo entrenar más y se perdió el partido contra el Castellón.

Y este martes llegaron los malos pronósticos de forma oficial por parte del Málaga CF: "Las pruebas diagnósticas confirman que Chupe sufre una lesión muscular en los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda. El jugador queda pendiente de evolución".

Este fue el parte médico emitido por el club el martes 4 de noviembre, el día del regreso del equipo a los entrenamientos.

Chupe ha sido titular en nueve de las doce jornadas de liga que van disputadas en Segunda División.

Sin Chupete, Jauregi fue el encargado de jugar de 9 en Castalia y anotó un tanto de penalti, por lo que ya suma tres en lo que va de competición después del doblete contra el Andorra.

Todo apunta a que será de nuevo de la partida en el derbi contra el Córdoba del próximo sábado 8 de noviembre en La Rosaleda si no hay sobresaltos durante la semana.

Vuelven Niño y Puga

En el lado positivo del arranque de la semana están la vuelta a la rutina tanto de Carlos Puga como de Adrián Niño, ambos fuera del equipo desde hace más de un mes.

Puga se lesionó en La Rosaleda contra el Granada y Niño forzó con el tobillo dañado para jugar contra el Cádiz y tuvo que parar.

El lateral granadino se ha perdido ya ocho partidos, mientras que el punta ha estado fuera durante seis encuentros.