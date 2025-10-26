LAS CLAVES
Muchas gracias a todos por seguir a través de EL ESPAÑOL de Málaga el partido del Málaga contra el Andorra, que ha finalizado con 4-1 y tres puntos más en el casillero blanquiazul.
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (4-1): FINAL
Se acaba el partido en La Rosaleda y el Málaga apaga otro incendio tras una segunda parte casi entera con diez jugadores, en la que ha sido capaz de anotar tres goles.
14 puntos en casillero y baño de confianza.
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (4-1):
96' Se la llevó a trompicones, se la dio a Lobete, que se la devolvió. Volvió a llevársela a trompicones hasta quedarse solo delante de Aron y batirlo por segunda vez. Respira el Málaga. Ahora sí.
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (4-1): GOOOOOL DE JAUREGUI
95' GOOOOOOOL DE JAUREGUI
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (3-1): ¡José María, dimisión!
Se arranca la grada de animación y acompaña toda la grada: ¡José María, dimisión!
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (3-1): Gol del Andorra
90' Se juegan 8 minutos de descuento.
90' Gol del Andorra. Herrero la había mandado a córner. Ahí remató Neto muy solo dentro del área.
90' Perdona el cuarto el Málaga. Y salva Herrero el primero del Andorra.
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (3-0): ¡GOOOOOL DE JAUREGI!
86' ¡GOOOOOOL DE JAUREGI! Contra de manual entre Jauregui y Lobete, con una incorporación decisiva de Izan Merino por la derecha para aclarar aun más la jugada. Lobete se metió en el área y se la dio a Jauregi, que la picó por encima de Aron.
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (2-0): doble cambio en el Málaga
85' Pues parrece que el Málaga apagó la intentona del Andorra y está viviendo con tranquilidad este tramo final del partido.
83' Se marchan Chupete y Dani Lorenzo y entran Jauregi Rafa. Mete piernas frescas Pellicer.
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (2-0): cambio en el Málaga
80' El partido está abierto a pesar de estar con diez el Málaga. Izan Merino se ha colocado de central. El Málaga juega con tres centrales y dos carrileros que son cinco defensas a la hora defender.
79' Chupete se la jugó el solo en la contra y desperdició otra ocasión muy clara para los suyos.
78' Disparo muy peligroso de Álex Calvo que Herrero manda a córner.
78' Ovación cerrada para Larrubia, que deja su lugar a Izan Merino.
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (2-0): resiste bien el Málaga
75' El Andorra se hace con el dominio territorial. La contras del Málaga son con pocos hombres.
71' Disparo flojo de Molina desde fuera del área. Ahora duerme el partido Montero echándose al césped.
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (2-0): ¡Al larguero el Andorra!
70' El Andorra no se precipita a la hora de buscar el gol, tampoco muerde. Y el Málaga llega con peligro. Tuvo otra Lobete.
68' Casi Dani Lorenzo. Disparó el marbellí con la zurda desde fuera del área y se fue alta por poco. El Málaga llega con peligro.
67' Olabarrieta se saca un zurdazo que se estrella en el larguero de la portería de Alfonso Herrero. Recortó para dentro desde la derecha y lanzó el disparo desde fuera del área.
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (2-0):
65' Salva Murillo el primero del Andorra tirándose al suelo. Minsu se coló en área con mucho peligro. El Andorra monopoliza la pelota.
Se confió Juanpe dentro del área y dejó un balón muerto. El remate fue a córner. De momento Málaga resiste bien con diez jugadores.
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (2-0): Jugadón del Málaga
59' Cómo sacó el Málaga la pelota desde atrás. Murillo, Larrubia, Rafita, Chupe, Larrubia y Lobete, que remató con el muslo para mandarla a la red, fue la secuencia de la jugada que tejió el málaga por la derecha para ampliar su renta. Esta vez con diez.
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (2-0): ¡GOOOOOL DE LOBETE!
58' ¡GOOOOOOOL DE LOBETE!
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (1-0): amarilla a Juanpe
55' Robó Juanpe dentro del área y la puso atrás pero no llegó Lobete. Ocasión clarísima del Málaga. Después el jerezano vio amarilla por una falta en el centro del campo.
53' Amarilla a Villahermosa por cortar una contra que empezó a montar Larrubia.
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (1-0): llegó tarde Brašanac
50' Se retira cabizbajo Brašanac, que pone en muchos problemas ahora al Málaga. El serbio llegó tarde y golpeó a Le Normand.
Doble cambio en el Málaga. Se marchan Dotor y Joaquín y entran Juanpe y Lobete.
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (1-0): Roja directa a Brašanac
49' ROJA DIRECTA a Brašanac.
46' Remate alto de Álex Calvo en la primera llega clara de los visitantes.
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (1-0): empieza la segunda mitad
Ya se juega en Martiricos. Doble cambio en el Andorra, entre ellos Álex Calvo, que recibe los primeros pitos.
Málaga CF vs. Andorra de Segunda División, en directo (1-0): Descanso
Final de la primera mitad en La Rosaleda con el Andorra perdonando el empate. El Málaga fue de más a menos y se va a los vestuarios con la ventaja que dio Larrubia.