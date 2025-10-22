El Málaga CF desanda el camino: señalado hasta algún intocable

El Málaga CF vuelve al kilómetro 0 de su crisis. A antes de la victoria contra el Deportivo de La Coruña. El fuego se apagó con aquel 3-0 contra el líder que parece muy lejano, pero quedaron rescoldos, o algo más.

El mal partido y la derrota contra el Leganés ha avivado las llamas y ya se cuestiona hasta uno de los bastiones de este equipo, David Larrubia. Pellicer continúa estando en el foco y el balances es de cinco derrotas en los seis últimos partidos.

El conjunto malaguista volvió a la senda de la derrota en Butarque a pesar de las buenas sensaciones que dejó una semana anterior contra el líder de la categoría. Fue un equipo contudenten las áreas, justo lo que no fue en el sur de Madrid, donde además adoleció de algo más.

Los números hablan de tres ocasiones muy claras para los malaguistas. Ninguna de ellas fue para ponerse por delante en el marcador. El Málaga volvió a estar muy lejos de la victoria y se muestra incapaz de encadenar dos buenos resultados consecutivos.

El protagonista de las ocasiones marradas fue el mismo. David Larrubia, que tras la brillante pretemporada ha gripado y ahora está en el foco por las ocasiones falladas y por el rosco en su casillero de goles en lo que va de temporada.

Según las estadísticas de La Liga, Larrubia es el malaguista que, con diferencia, más ha dispardo. Un total de diecinueve tiros, nueve de ellos a puerta. Ningún gol.

Sólo cinco jugadores de Segunda División han disparado más que él a portería. Todos han anotado al menos un gol.

No se escapa de la crítica Sergio Pellicer, cuya continuidad se puso en entredicho tras las cuatro derrotas consecutivas. La victoria contundente contra el Deportivo de La Coruña y la incendiaria rueda de prensa posterior paracía haber puesto fin a esas dudas sobre su permanencia en el banquillo blanquiazul.

Pero el equipo volvió a dejar una imagen pobre en Butarque, a remolque desde el principio, dando de la sensación de jugar con una marcha menos que el Leganés, al menos en la primera mitad. Contra un equipo con sus mismos puntos en la clasificación.

El de Nules entonó el mea culpa al finalizar el partido. Pero el malaguismo quería explicaciones y a la salida del estadio al afición malaguista presente en Leganés esperó a los jugadores y al entrenador. Pellicer tuvo que dar la cara delante de los malaguistas.

Con esto, el ambiente vuelve a no ser el mejor para afrontar el partido contra el Andorra del próximo domingo en La Rosaleda. Otra prueba de fuego para el Málaga. A ver cómo lo apaga.