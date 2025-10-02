Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF: abonados a los domingos Málaga CF

La temporada del Málaga CF ya ha cogido velocidad de crucero después de haber disputado siete jornadas de liga con un balance de ocho puntos tras tres derrotas consecutivas. Tras un arranque que ilusionó a la afición, ahora se ha torcido el gesto.

Pero la competición continúa, no espera a nadie, y los de Sergio Pellicer ya conocen las fechas y horarios de los próximos partidos de la temporada, todos los del mes de octubre y también el primer fin de semana de noviembre.

El domingo 5 de octubre a las 18:30 horas, el Málaga viajará a Santander para medirse al Real Racing Club. Será un encuentro de vieja rivalidad histórica en el fútbol español, con dos aficiones de peso y con aspiraciones de asentarse en la parte alta de la clasificación.

El último horario hecho público por LaLiga es el de la visita del Deportivo de La Coruña al estadio de La Rosaleda. Será el domingo 12 de octubre a partir de las 21:00 horas.

El Málaga se ha abonado al domingo en el tramo que viene de la temporada y el domingo 19 juega a la hora del almuerzo en Butarque contra el CD Leganés. A las 14:00 horas. Un horario que repetirá una semana después en La Rosaleda, el domingo 26 contra el Andorra.

El conjunto blanquiazul estrenará el mes de noviembre el domingo 2 contra el Castellón a las 18:30 horas en Castalia.

Entre medias habrá una eliminatoria de Copa del Rey.

Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División:

Racing de Santander vs. Málaga CF, domingo 5 de octubre. Hora: 18:30.

Málaga CF vs. Deportivo de La Coruña, domingo 12 de octubre. Hora: 21:00.

CD Leganés vs. Málaga CF, domingo 19 de octubre. Hora: 14:00.

Málaga CF vs. Andorra FC, domingo 26 de octubre. Hora: 14:00.

CD Castellón vs. Málaga CF, domingo 2 de noviembre. Hora: 18:30 horas.