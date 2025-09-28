Así te hemos contado en directo el Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División
Todo lo ocurrido en el partido de la jornada 7 de Segunda División en el estadio El Plantío, te lo hemos en directo en EL ESPAÑOL de Málaga.
Más información: horario y dónde ver el Burgos CF vs. Málaga CF
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: final (2-1)
94' Se acaba el partio en El Plantío. Tercera derrota consecutiva del Málaga CF tars qun partido lamentable de los de Sergio Pellicer, desbordado en la pizarra. Tendrá que dar explicaciones.
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: expulsado Einar
92' Doble amarilla para Einar Galilea que se va al vestuario. Qué completo despropósito.
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: descuento
90' Se enreda el partido y el tiempo corre a favor del Burgos.
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: sin reacción
85' El Málaga es un equipo muerto. El Burgos lo ha anestesiado con el segundo gol.
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: se le va el tiempo al Málaga
80' El Málaga se muestra completamente inofensivo contra un Burgos que lo deja hacer. Le vale a los locales con estar bien plantados en el campo. Los blanquiazules ni eso, porque Pellicer ha compuesto un puzzle hoy en El Plantío difícil de digerir.
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: debuta Haitam
79' Entra Haitam por Juanpe en el Málaga.
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: otro despropósito
77' Sin nada se adelanta el Burgos. La puso David González al segundo palo con rosca y por allí llegó Florian Miguel para empujarla ante la inoperancia de Gabilondo y Dorrio. Alfonso Herrero tampoco estuvo fino.
El Málaga es un esperpento.
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: ¡Gol del Burgos!
76' Gol de Burgos en su primer acercamiento a la portería de Alfonso Herrero. Se descalabra el Málaga.
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo:
75' El Burgos no inquieta al Málaga, que es prudente cuando busca el ataque después de dos derrotas consecutivas.
Amarilla a David González, revolucionado en ocasiones.
72' Disparo flojo con la derecha de Larrubia, que recogió la pelota dentro del área tras una buena acción en ataque por la derecha que acabó poniendo Gabilondo.
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: doble cambio en el Málaga
70' Entran Jauregi y Dorrio por Rafa y Chupete en el Málaga, que no consigue inquietar a Cantero. Alfonso Herrero es un mero espectador.
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo:
65' Dotor se ha situado por detrás de Rafa, que cae a la derecha. Todo tiene pinta de despropósito en el Málaga en esta segunda mitad. Al menos tácticamente.
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: cambio en el Málaga
60' Entra Carlos Dotor en el Málaga. Se retira Lobete. Pellicer puebla el centro del campo, renuncia a las bandas.
No ofrece absolutamente nada el Málaga en este primer cuarto de hora salvo el disparo de Rafa.
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: no pasa nada en El Plantío
55' Ritmo lento del partido, que le viene mejor al Burgos. Se conforman los locales con estar bien plantados en el césped y no muerden a los blanquiazules, faltos de todo hoy en El Plantío tras dos derrotas consecutivas.
-
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: ¡Casi marca Rafa el segundo!
50' Jugada por la derecha del Málaga que finaliza Rafa con la puntera y la pelota se le va por poco. Con la reorganización del equipo, Larrubia se coloca de carrilero en la izquierda, Lobete se mete por dentro, y Gabilondo se queda con la derecha.
-
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: empieza la segunda parte
45' Arranca la segunda mitad con un cambio en el Málaga. Entró Gabilondo en el Málaga por Dani Sánchez. Murillo pasa al lateral izquierdo. Tendrá que explicar esto Pellicer
-
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: descanso (1-1)
Final de la primera parte. De más a menos el Málaga, que terminó de perder la pelota en el último tramo de la primera parte. El Burgos, sin nada, empató el partido por la falta de ambición de los malaguistas.
-
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: dos minutos de descuento
45' Mal último cuarto de hora del Málaga, al que le faltó ambición tras el gol, se dejó empatar con lo mínimo, y ahora es incapaz de coger el balón. Sólo un tiro a puerta, el del gol, en la primera parte.
-
Burgos CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: manda ahora el Burgos
40' Disparo lejano de David González para el Burgos, que está dando un paso adelante con más coraje que juego. El Málaga ahora está algo desubicado en el campo y no es capaz de hacerse con la pelota.