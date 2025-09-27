¿Cuánto cobran los trabajadores del Málaga CF? Y el sorprendente 'premio' por jugar la Champions League

Vista aérea del estadio de La Rosaleda de Málaga.

El Málaga Club de Fútbol ha puesto negro sobre blanco las condiciones laborales de su personal no deportivo en un convenio que fija sueldos, pluses y ayudas sociales.

La horquilla salarial, que estará vigente hasta julio de 2026 y que sube un 3%, va desde los 30.000 euros brutos anuales del personal directivo hasta los 16.576 euros del personal de base.

Pero el acuerdo laboral incluye una particularidad más que sorprendente. Y es que todos los trabajadores tienen derecho a cobrar un bonus económico si el primer equipo masculino alcanza competiciones europeas o logra títulos nacionales.

En concreto, el convenio establece una cláusula que vincula a toda la plantilla con los logros del primer equipo masculino.

En caso de clasificación para competiciones europeas, cada trabajador recibirá una prima económica, independientemente de su categoría profesional:

1.000 euros por alcanzar la fase de grupos de la Champions League.

2.000 euros si el club llega a disputar la final de la Champions League.

500 euros por acceder a la fase de grupos de la Europa League.

1.000 euros en caso de disputar la final de la Europa League.

Asimismo, la entidad premiará a sus empleados con 1.000 euros si el Málaga se proclama campeón de Copa del Rey y con 500 euros en caso de ser subcampeón.

Retribuciones por categorías

El convenio clasifica los puestos en seis grupos profesionales con salarios diferenciados:

Grupo I (30.000 € brutos anuales) Director/a del Área de Negocios y Servicios Generales.

Director/a del Área Financiera, Jurídica y Administrativa.

Director/a del Área de Relaciones Institucionales.

Director/a del Área de Dirección Deportiva.

Director/a del Área Social.

Director de seguridad.

Adjunto a dirección.

Grupo II (25.000 €) Responsable academia.

Responsable Recursos Humanos.

Responsable financiero.

Responsable jurídico.

Responsable informática.

Responsable taquillas.

Responsable seguridad.

Responsable Área Social.

Responsable de infraestructuras y mantenimiento.

Responsable de comunicación.

Responsable de marketing.

Responsable de compras.

Responsable de tiendas.

Responsable de almacén.

Responsable de eventos.

Médico del primer equipo.

Delegado/a primer equipo.

Secretario/a técnico dirección deportiva.

Responsable VIP y explotaciones.

Responsable de sponsor técnico y distribuciones internas.

Responsable comercial.

Responsable Área Internacional.

Asistente de dirección y protocolo.

Grupo III (22.500 €) Encargado/a de tienda.

Encargado/a de taquilla.

Encargado/a de almacén.

Utillero del primer equipo.

Encargado/a de gestión de ingresos

Grupo IV (20.000 €) Técnico/a Audiovisual.

Abogado/a.

Administrativo/a.

Informático.

Diseñador/a Gráfico.

Operador/a de Cámara.

Fotógrafo/a.

Secretario/a de Dirección.

Coordinador/a de Jardinería.

Coordinador/a de Ventas.

Redactor/a.

Cocinero/a.

Analista Primer Equipo.

Médico/a.

Ojeador/a Dirección Deportiva.

Fisioterapeuta.

Gestor/a de Taquillas.

Dependiente Especializado/a.

Utillero/a.

Coordinador/a Museo.

Grupo V (18.000 €) Comercial.

Auxiliar Administrativo/a.

Taquillero/a.

Recepcionista-Telefonista.

Dependiente/a.

Oficial/a Mantenimiento.

Almacenero/a.

Locutor/a de Megafonía.

Coordinador/a Fútbol 7.

Animador/a.

Guía Museo.

Monitor/a.

Apoyo Escolar.

Grupo VI (16.576 €) Peón/a.

Limpiador/a.

Jardinero/a.

Conserje.

Conductor/a.

Camarero/a.

Ayudante de Dependiente/a.

Mozo/a de Almacén.

Delegado/a de Campo.

Analista.

Delegado/a de Equipo.

Encargado/a de Material.

Ojeador/a Academia.

Ayudante de Cocina.

Pluses y beneficios sociales

El acuerdo incluye también otros complementos. El plus de nocturnidad, que supone un 10% más en la retribución horaria para quienes trabajen entre las 22:00 y las 6:00 (salvo en partidos, considerados nocturnos por naturaleza), y el plus de toxicidad, con un 10% adicional para quienes manipulen productos peligrosos como pesticidas.

En materia de seguridad, el club establece una indemnización de 12.000 euros para casos de fallecimiento o incapacidad permanente derivada de contingencias profesionales.

El convenio también contempla un capítulo social: una ayuda escolar de 90 euros por hijo al inicio del curso y un apoyo mensual para trabajadores con hijos con discapacidad reconocida. La cuantía es de 150 euros mensuales si el grado está entre el 33% y el 65%, y de 200 euros para quienes superen este nivel.

Por otro lado, el personal disfrutará de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar establecidos en la normativa vigente.

Y ello incluye un máximo de tres años de excedencia para atender al cuidado de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia también está contemplada, con un máximo de dos años, para la persona trabajadora que inicie un proceso de transición de género.