Málaga CF vs. Cádiz CF: fecha, horario y cómo y dónde ver el derbi andaluz

El Málaga CF recibe este domingo al Cádiz CF en La Rosaleda a partir de las 18:30 horas en la jornada 4 de Segunda División 2025-2026.

El conjunto blanquiazul afronta este duelo tras la primera derrota de la temporada en Huesca, donde cayó en la última jugada del partido.

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales Fútbol 2 y LALIGA TV HYPERMOTION.

La semana ha estado marcada por las lesiones en los locales, con Joaquín y Adrián Niño cayendo en el dique seco, además de la convocatoria de Izan Merino con la selección sub-20 para el Mundial. El canterano, además, también está lesionado.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la temporada 2024-2025 en La Rosaleda, en el que el Málaga cayó en los minutos finales con dos tantos seguidos del Cádiz en un partido para olvidar de los dos equipos.

El choque ha sido declarado de alto riesgo.

Fecha y hora del Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División

Chupete se lamenta tras una ocasión fallada en el SD Huesca vs. Málaga CF LaLiga

Dónde ver el partido del Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir el partido online el Málaga CF vs. Cádiz CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.

Málaga CF

El Málaga CF sufrió la primera derrota de la temporada de manera cruel en Huesca, donde recibió el gol en el minuto 94 de partido, en la última jugada.

A las numerosas bajas se han sumado esta semana Joaquín y Adrián Niño. Además, Izan Merino no se ha recuperado. Tardará en volver a vestir la camiseta blanquiazul tras su convocatoria para el Mundial Sub 20 con España.

El Málaga suma ocho puntos tras cinco partidos de liga y ha frenado su gran arranque de campeonato.

Cádiz CF

El Cádiz CF llega lanzado a Martiricos, en un gran momento con los once puntos que ya tiene en el zurrón y que coloca al conjunto amarillo en la parte alta de la tabla.

El exmalaguista Ontiveros será duda hasta última hora para el derbi andaluz. Tiene molestias en la rodilla derecha y lleva tres jornadas sin jugar. Al final de la semana se ha incorporado a los entrenamientos del conjunto adiestrado por Garitano.

Sí llega a La Rosaleda el georgiano Tabatadze, llegado a última hora del mercado y jugador revelación de este inicio de temporada.