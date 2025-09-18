España sub 20 convoca a Izan Merino para el Mundial y mete en un problema al Málaga CF RFEF

La selección española sub 20 ha convocado a Izan Merino para el Mundial que se disputa en Chile y mete en un problema al Málaga CF y a Sergio Pellicer, que podría perder al futbolista malagueño durante un mes.

Aunque todavía está en el aire que Izan pueda viajar a Chile con la selección entrenada por Paco Gallardo, ya que el futbolista acumula más de una semana sin entrenar por unas dolencias en el tobillo izquierdo.

Izan, un habitual de la sub 19, con la que este verano jugó el campeonato de Europa siendo finalista, podría estar un mes sin jugar con el Málaga si España tiene éxito y alcanza la final de la competición.

Merino está citado este lunes en la Ciudad Deportiva de Las Rozas para empezar la concentración con el combinado nacional.

Pero de momento esta semana tampoco ha entrenado a las órdenes de Sergio Pellicer y podría ser baja en el derbi del domingo contra el Cádiz CF. Ya se perdió el último partido contra el Huesca.

El Málaga felicitó al futbolista a través de las redes sociales, pero el mensaje público del club, en boca de sus portavoces, es el de queja.

🧐 Memorizad bien sus nombres.



— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 17, 2025

Primero fue Loren el que, en la rueda de prensa para hacer balance del mercado de fichajes, alzó la voz. No entiende por qué no se frena la competición en las fechas FIFA.

“ Que la Segunda División no pare en fechas FIFA es un problema para los clubes que apostamos por gente joven. Si queremos fomentar a la gente joven en el fútbol nacional, nos tienen que cuidar”.

Aunque en esta ocasión, el Mundial sub 20 no se contempla como fecha FIFA y el club podría negarse a ceder al jugador, algo que obviamente no va a ocurrir, por la selección no deja de ser un escaparate.

Después fue Pellicer el que mostró su enfado y su desacuerdo con la posible marcha del futbolista con la selección en mitad de la competición siguiendo la estela de las palabras de Loren.

Especialmente beligerante se mostró con la ausencia de Adrián Niño, convocado con la selección sub 21 y ausente en el choque contra el Granada. Para más inri, Niño fue desconvocado de uno de los partidos que jugó España en esa ventana.

“Se tiene que unificar el tema de calendarios entre Primera y Segunda, no es algo lógico y normal. Somos una de las mejores ligas del mundo. Todos necesitamos a los jugadores. No quiero hablar porque estoy muy enfadado”, dijo Pellicer.

De hecho, la incorporación de Darko Brasanac, el último de los movimientos del mercado del Málaga CF, responde en parte a esta convocatoria de Izan.

Tras la lesión de Luismi para varios meses llegó la de Álex Pastor. El club tenía que cubrir esas dos bajas y apostó por fichar a un mediocentro porque si se iba Izan, el boquete sería más grande.

Si la salud se lo permite, el momento del boquete ha llegado e Izan se despide del Málaga por algunas semanas.