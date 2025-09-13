LAS CLAVES
Muchas gracias por seguir el partido a través de EL ESPAÑOL de Málaga y buenas noches.
La próxima cita, el domingo 21 de septiembre en el estadio de La Rosaleda a partir de las 18:30 horas con el Cádiz CF.
Se acabó el partido en El Alcoraz. Dolorisísima derrota de los de Pellicer en la última jugada del partido.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: ¡Gol del Huesca!
Se adelante el Huesca en la última jugada del partido. Marcó Liberto en una contra que el Málaga no supo cortar.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: ¡Casi marca Larrubia!
92' La tuvo Larrubia. Jugadón por la derecha que saca Jiménez.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: cuatro minutos de descuento
90' Cuatro minutos de descuento
89' Presiona el Málaga ahora, con Niño cayéndose dentro del área pero no pasó nada.
88' Se queda corto Víctor García en una falta que colgó desde el centro del campo.
86' Disparo lejano de Rafa tras una buena transición en ataque del Málaga comandada por Dani Lorenzo.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: Jauregi por Joaquín
85' Entra Jauregi por Joaquín, que se marcha con división de opiniones de su afición.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: Rafa por Juanpe
80' últimos diez minutos de partido. El Málaga continúa firma atrás y sin ataque arriba. Ha entrado Rafa por Juanpe en el Málaga.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: sin ocasiones
75' Sigue el parido plano ysin ocasiones en ninguno de los bandos. Último cuarto de hora
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: siguen las alternativas en el juego
70' Primera buena acción de Dani Lorenzo ganando metros. Cuando puede, el Málaga circula más la pelota.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: doble cambio en el Málaga
66' Dani Lorenz y Adrián Niño entran por Chupete y Dotor. En el Huesca se marcharon Piña y Jesús Álvares por Sielva y Carrillo.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: amarilla a Murillo
65' Alternativas de los dos equipos en el juego.
64' Disparo alto de Joaquín tras un balón largo de Dotor que lanzó al extremo malagueño. Recortó a Piña para dentro y definió algo pasado al palo largo.
62' Falta peligrosa colgada por el Huesca desde la izquierda de su ataque.
61' Murillo se encaró con Alonso y finalmente sólo el malaguista vio amarilla por esos empujones.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: aprieta el Huesca ahora
60' Vio amarilla Íñigo Piña.
Se ha hecho con la pelota el Huesca que domina estos últimos minutos de juego.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: ¡Lo que ha fallado Chupete!
55' La que se le ha ido a Chupete. Le ganó la partida a Pulido en un balón largo y sólo delante de Jiménez falló en el último toque antes de definir y se le fue larga la pelota.
53' El Huesca tuvo un acercamiento peligroso pero resolvió bien la defensa del Málaga sacando varios rechaces que cayeron en las botas locales.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: mejor el Málaga
50' Nada que ver el arranque de esta segunda parte con lo visto en los primeros 45 minutos. El Málaga está ahora jugando en el campo del Huesca, al que empuja a su área.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: Arranca la segunda parte (0-0)
Ya se juega de nuevo en El Alcoraz con una novedad en el Málaga. Se machó Lobete y entró Brašanac, que debuta con la camiseta blanquiazul.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: Descanso (0-0)
Final de la primera mitad en El Alcoraz con un Málaga que pasó la mayor parte del tiempo en su áream, que sólo se puedo estirar al final, pero que sin embargo contó con la ocasión más clara del partido tras un disparo de Lobete que se estrelló en la misma escuadra.
A pesar de un error casi en la última jugada, buen debut de Ángel Recio.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: un minuto de descuento
45' Se ha sacudido el Málaga el empuje del Huesca y ya se juega más tiempo en el campo local. Se ha estirado el equipo de Pellicer, que rahora tiene más la pelota.
Un error de Recio en un despeje pudo costarle caro al Málaga. Se durmió Portillo.
Un minuto de descuento.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: se estira el Málaga
40' El Málaga se sacude el dominio territorial del Huesca y ahora se está jugado más lejos del área blanquiazul.
Amarilla a Kortajarena, al que se le escapó el balón y llegó tarde en una entrada sobre Lobete, que se quedó tirado en el suelo.
SD Huesca vs. Málaga CF, de Segunda División, en directo: sólo una buena defensa
35' La mejor noticia es que el Málaga sigue impoluto a pesar de no oler la pelota en estos 35 minutos de partido en El Alcoraz. Al menos, se sostiene en pie.
Llega el primer córner del partido para los blanquiazules que, evidentemente, no encontró rematador.
Remate mordido de Lobete tras un jugada por la izquierda en la que Chupete dejó la pelota atrás.