Málaga CF vs. Granada CF: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Málaga CF recibe este sábado al Granada CF en La Rosaleda a partir de las 21:00 horas en la jornada 4 de Segunda División 2025-2026.

Es la tercera cita del conjunto de Sergio Pellicer como local en este inicio liguero tras el empate contra el Eibar y la victoria frente a la Real Sociedad B.

Como principal novedad, el partido se podrá ver a través de Canal Sur, que esta temporada retransmitirá partidos de los equipos andaluces de Segunda División.

La semana ha estado marcada por el cierre del mercado de fichajes, que ha traído al Málaga CF a Dorrio y Brašanac, que probablemente no estarán en la convocatoria para el derbi.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la temporada 2024-2025 en La Rosaleda, en el que el Málaga prácticamente cerró al permanencia con un partidazo de David Larrubia.

Fecha y hora del Málaga CF vs. Granada CF de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF y el Granada CF se disputará el sábado 6 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio La Rosaleda.

Dónde ver el partido del Málaga CF vs. Granada CF de Segunda División

La principal novedad respecto a la televisión será que este derbi andaluz será emitido por Canal Sur,TEN, y Gol además de en las plataformas habituales que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion. Además, Canal Sur retransmitirá en abierto partidos de los equipos andaluces en Segunda División.

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales Fútbol 2 y LALIGA TV HYPERMOTION.

Dónde seguir el partido online el Málaga CF vs. Granada CF de Segunda División

Málaga CF

El Málaga CF se mantiene invicto durante el arranque de temporada y llega con el subidón de la victoria en Las Palmas a este derbi andaluz.

Sin Luismi y sin Álex Pastor, y sin los dos últimos refuerzos, Dorrío y Darko Brašanac, Pellicer tampoco podrá contar con Adrián Niño, presente con la selección española sub-21.

El Málaga suma siete puntos de nueve posibles en estos tres primeros partidos de Segunda División.

Se espera otra gran entrada en La Rosaleda con nutrida presencia de aficionados del Granada CF.

Granada CF

El Granada CF suma cero puntos en tres partidos y es el colista contra pronóstico de Segunda División.

Pacheta ya está en el punto de mira tras este mal arranque de competición.

El equipo nazarí se ha reforzado en este cierre de mercado con cuatro futbolistas que podrían debutar en La Rosaleda: Bouldini, Alex Sola, Luka Gagnidze y Rubén Alcaraz.