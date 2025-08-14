Javier Garrido, promotor de una peña malaguista en Sevilla: "El Málaga CF es parte de mi identidad"

Se imagina una peña malaguista en Sevilla. No hace falta. Porque todo apunta a que dentro de poco será una realidad.

Es el proyecto al que se lanzó este lunes Javier Garrido, un malagueño afincado en la capital andaluza desde 2011, que empezó a rumiar la idea en 2018 cuando pasó un año en Londres, y lo vio totalmente claro el pasado sábado tras la goleada del Málaga CF contra el Betis.

En veinticuatro horas se habían adherido a un formulario que lanzó junto a un comunicado en redes sociales en forma de manifiesto fundacional de la Peña Tracamatraca, como el himno del Kanka.

En una conversación telefónica, Javier Garrido atiende a EL ESPAÑOL de Málaga desde Chipiona, donde veranea junto a su pareja, sevillana y sevillista.

Este ingeniero aeronáutico es un malaguista de cuna. Era socio del Málaga antes de partir de la capital de la Costa del Sol y lo sigue siendo. "Los amigos de mi padre con mi abono tienen un chollo".

Acude a La Rosaleda siempre que puede, que son muchas veces, y en la temporada de Primera RFEF peregrinó por algunos campos andaluces -Linares, Huelva, Antequera, Sanlúcar- y la idea que germinó en Reino Unido empezó a rondar con más fuerza en su cabeza.

– Javi, ¿cuándo y cómo nace esta idea?

La semilla se plantó en 2018, cuando estuve en Inglaterra haciendo un máster. Allí coincidí con varios amigos catalanes que hablaban con mucho cariño de la Peña de 'Los 300 en Barcelona'. Pensé: “Si hay una peña así en Barcelona, ¿por qué no en Sevilla?”. El año de Primera RFEF, fue cuando la idea cobró fuerza: había muchos desplazamientos cercanos desde Sevilla —Huelva, Mérida, Córdoba, Linares…— y varios malaguistas empezamos a organizarnos.

Desde la pasada Cuaresma, con ayuda de amigos para el logo y las redes sociales, decidí empezar a darle forma. El empujón final llegó el sábado pasado, que tuve que aprovechar la ola del Betis.

– ¿Qué acogida ha tenido esta iniciativa en sus primeras veinticuatro horas?

Ya tengo veinticinco inscritos en el formulario que lancé ayer -por el martes-. Conmigo seríamos veintiséis, así que la peña como tal podríamos fundarla, ya cumpliríamos los requisitos, porque hacen falta veinticinco socios y que al menos por ser de fuera de la provincia, dos al menos sean socios del Málaga CF. Y más del cincuenta por ciento son socios del Málaga.

No me lo esperaba, de verdad. Mi dificultad mayor era poder llegar a esos malaguistas en Sevilla, porque es complicado. No conocía a nadie y me tenía que fiar de las redes sociales y del boca a boca. Estoy muy contento porque además de Sevilla capital, se ha apuntado gente de Utrera, Montellano, Sanlúcar la Mayor, de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira...

– ¿Cómo imaginas la vida de la peña?

No pienso en un local propio, sino en un bar donde podamos ver los partidos juntos, tomar una cerveza y disfrutar del Málaga en buena compañía. Si cada fin de semana logramos juntarnos 10 ó 15, ya sería un éxito. Y si podemos organizar algún desplazamiento, sería la guinda.

– ¿Es fácil encontrar un sitio en Sevilla?

Complicado. Aquí Betis y Sevilla acaparan todo. Pero confío en que, entre los propios socios, alguien pueda aportar un local o un contacto que nos asegure que el Málaga se podrá ver sin problema.

– ¿Cómo se vive la rivalidad Málaga–Sevilla desde allí?

Es cierto que nosotros sentimos más esa rivalidad que ellos hacia nosotros. Ellos dicen que no les importamos, pero luego el desplazamiento a La Rosaleda siempre les ha gustado. Incluso el dispositivo de seguridad que se montaba cuando jugaba el Málaga era mayor que en un derbi con el Betis. Así que sí, hay pique sano y especial.

– ¿Has tenido contacto con otras peñas malaguistas?

Sí, desde el primer día. Me escribieron de la Peña Universitaria, ofreciéndose a ayudar en lo que hiciera falta. También peñas como la de Archidona, la de Benamiel o Los 300. Todas se han mostrado dispuestas a echarnos una mano con el papeleo.

– El nombre de la peña tiene mucha personalidad. ¿Por qué “Tracamatraca”?

Soy un fan absoluto de El Kanka, mi cantautor favorito. Cuando supe que haría el himno del Málaga, fue una alegría inmensa. “Tracamatraca” es un grito de guerra puramente malaguista, con un toque muy nuestro, que recuerda a los verdiales.

Y aparte es que es una cosa inexplicable, valga la redundancia, lo de una peña malaguista en Sevilla, ¿no? Entonces, me parecía que todo el nombre hilaba todo lo que soñaba de la peña y todo lo que puede estar relacionado con la peña. Así que me pareció un nombre bastante bueno, atractivo, que identifica, que puede identificar bien a la peña y con el que la gente se puede sentir también identificada, que es un grito de guerra puramente malaguista y que solamente un malaguista va a entender.

En el manifiesto de la peña lo dejo claro: es de traca ser malaguista en Sevilla. Además, El Kanka es otro malagueño en el exilio, así que el nombre lo une todo.

– ¿Qué significa el Málaga para ti?

Pues... no sé. Mi segunda religión, es parte de mi vida, que me da mucha alegría que es parte de mi identidad, y que tanto la gente de Málaga, de Sevilla, mis amigos, mi familia, todos, saben que el Málaga es una parte que no se puede separar de mi vida. Te voy a contar una anécdota muy personal. Yo soy de la Hermandad de los Salesianos en Málaga, y este año tuve el placer de dar el pregón del Cristo de las Penas. Aparte de los Salesianos, soy de la Esperanza, entonces mi atril lo vistieron con terciopelo verde de la Esperanza, y aparte, que solamente lo veía yo, me pusieron una bufanda del Málaga. Entonces eso para mí fue muy significativo.Es parte totalmente inseparable de mi vida, en lo bueno y en lo malo.

– Además de cofrade en Málaga, también eres cofrade en Sevilla...

Sí, soy hermano de la Amargura desde hace once años y actualmente estoy en la Junta de Gobierno. Compagino mi Semana Santa entre Sevilla y Málaga: Domingo de Ramos aquí, Miércoles y Jueves Santo en Málaga. Y a veces, como la familia de mi mujer es de la Esperanza Macarena, cuando acabo en Málaga nos vamos para Sevilla para ver a la Macarena por la calle Feria de vuelta.

Cuando me fui de Málaga sentí varios desarraigos, el del Málaga, que a mí me costaba mucho ver los partidos del Málaga en La Rosaleda cuando me fui a Sevilla, porque me dolía mucho ver La Rosaleda por la tele, pero otro era mi ser cofrade, que, claro, no vivía la vida activa de mi hermandad de los Salesianos. No es que me buscara otra, sino que yo siempre digo la Amargura me buscó a mí, me encontró y soy tremendamente feliz en la hermandad de la Amargura, con muchos sevillistas, y también béticos. Si pones algo, di que también hay béticos que me matan.

– Y ¿cómo es la convivencia con una mujer sevillista?

Pues magnífica, magnífica. Desde el minuto uno, respeto mutuo. Es verdad que, por ejemplo, cuando empezamos el Málaga todavía jugaba en el Sánchez Pizjuán. Yo me iba a mi zona visitante, ella se iba a su sitio en el Sánchez Pizjuán con su padre, mi suegro, y siempre respeto mutuo y muy bueno. Ella viene mucho a La Rosaleda, ha venido desplazamiento del Málaga. La convivencia es muy buena y he tenido mucha suerte, la verdad.