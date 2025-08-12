Larrubia coge la bandera del Málaga CF: pichichi y estrella de la pretemporada

David Larrubia celebra uno de los goles contra el Real Betis en el Trofeo Costa del Sol Málaga CF

Los focos del Málaga CF están puestos sobre su número 10: David Larrubia. El canterano fue doble protagonista en el Trofeo Costa del Sol contra el Real Betis, por su partidazo y por la lesión de Isco.

Sobre lo segundo, el mediapunta del Arroyo de la Miel ha aceptado las disculpas del jugador del Málaga CF y el capítulo, aunque doloroso por el alcance de la lesión de Isco, está cerrado. Aunque todavís está generando ruido.

Sobre lo primero, el malaguismo cruza los dedos porque todavía quedan de mercado y el fútbol, recurriendo al tópico, da muchas vueltas.

Larrubia ha sido el mejor jugador del Málaga esta pretemporada, dándole continuidad a su rutilante final de temporada en Segunda División.

Y ahora, con el permiso de Alfonso Herrero, es el líder indiscutible de este nuevo Málaga pensado para cotas más altas que la permanencia.

El 'pichichi' de la pretemporada

Para empezar, el '10' ha trabajado este verano en la definición de cara a portería y también en los entrenamientos individualizados que Pellicer está preparando esta temporada para los suyos.

Y el fruto de ese trabajo se ha visto en este mes de preparación. Larrubia ha anotado cuatro goles en los partidos de pretemporada -Antequera, Almería y dos al Betis-, siendo el pichichi a pesar de la irrupción de Adrián Niño.

Los ha anotado con la derecha y con la izquierda, conduciendo la pelota o sorprendiendo desde atrás, con aplomo siempre delante de la portería. Parece que empieza a quitarse esa mochila.

Acabó como un tiro el curso pasado

Lo que se está viendo este verano de David Larrubia es una continuidad de cómo acabó la temporada 2024-2025, especialmente cuando Pellicer decidió colocarlo detrás del delantero, con libertad absoluta.

Al Granada, que venía peleando el playoff de ascenso le hizo un roto entre líneas dejando su mejor actuación la camiseta blanquiazul.

También dejó otro gran partido contra el Castellón en Martiricos.

Pellicer lo ha devuelto de nuevo a la izquierda para darle sitio a Dotor o a Dani Lorenzo por detrás del punta. Pero a Larrubia le sigue saliendo todo y continúa en estado de gracia.

David Larrubia celebra uno de los goles contra el Real Betis en el Trofeos Costa del Sol. Málaga CF

La renovación, a falta de la firma

Desde el final de temporada se habla de la extensión de contrato de Larrubia, que no termina de llegar. El sábado, tras su exhibición, fue claro en la sala de prensa de Martiricos: "Que se quede tranquilo el malaguismo, me voy a quedar. Tarde o temprano va a llegar, el Club y yo queremos. Y por esa parte no habrá problema".

Tiene contrato hasta 2027 y se espera una mejora de contrato para un futbolista que ha mamado la blanquiazul en todas las categorías. El carisma del vestuario

Este verano se marcharon varios veteranos del vestuario del Málaga y también algún jugador carismático como Kevin, llamado junto a Larrubia y marcar esta época en el Málaga, pero no terminó de convencer.

En una caseta sana como la del Málaga, que todos los jugadores destacan como una piña, Larrubia es de los que va al frente con las bromas y el buen ambiente generado. Después del milagro de Tarragona, fue el que cogió el micrófono en el balcón del Ayuntamiento para presentar uno a uno a sus compañeros de la afición.

Ahora, sin refertenes como Manu Molina o líderes silenciosos como Nelson Monte, Larrubia, al que Pellicer protege de darle el brazalete, da un paso adelante en cuanto a liderazgo.

Todos hablan de Larrubia

Y todos los focos apuntal diez. El malaguismo, especialmente tras el partido contar el Betis, ha señalado a Larrubia como el principal baluarte de este equipo.

El crecimiento del Málaga puede de la mano del crecimiento de David Larrubia, el nuevo ídolo indiscutible de La Roselda, un futbolista llamado a hacer grandes cosas con la camiseta que lleva puesta toda la vida.