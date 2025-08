La contundente respuesta de Javi Montero, jugador del Málaga, a un periodista de Santander: "eso sí que es deplorable"

Javi Montero, el último fichaje del Málaga CF, no ha salido de la mejor manera de Santander. El motivo de su marcha es un desencuentro total con José Alberto López, entrenador racinguista, que dejó de contar con el central sevillano de la noche a la mañana cuando lo había jugado todo.

Los motivos no han salido a la luz, pero el enfrentamiento provocó que el futbolista buscara su salida y ha terminado fichando por el Málaga tras la marcha de Nelson Monte.

Montero es un futbolista apreciado por la afición racinguista. A pesar de su juventud tiene una larga trayectoria que lo ha llevado hasta la Champions con el Besiktas -debutó con el Atlético de Madrid, club en el que se formó-.

En las redes sociales se ha leído más de un comentario lamentando la marcha del que algunos consideraban el mejor defensa de la plantilla cántabra.

Pero no todo han sido comentarios positivos hacia Montero. El periodista Davide Lacasella, en su canal de Youtube, ha emitido un vídeo hablando del futbolista sevillano.

Para empezar, el subtítulo del vídeo ya es contundente contra Montero: “parece que se ha ido Paolo Maldini y se ha ido una de las peores personas que ha pasado por el Racing en su historia!!!!”.

Javi Montero con la camiseta del Racing de Santander en el estadio de La Rosaleda Málaga CF

Eso mismo dice el periodista en el vídeo. “Se ha ido Montero, un tío que hizo una buena primera vuelta, pero que empieza a bajar el rendimiento. Tuvo una lesión y ahí empieza todo. Vuelve de la lesión y su actitud es deplorable en los entrenamientos”.

La última prueba de su actitud “deplorable” es en su último partido con el Racing. “Antes del partido sabe que se va al Málaga, no dice nada de que no quiere jugar. En la última remesa de cambios Montero iba a salir, pero le dice que no tiene buenas sensaciones y que no quiere jugar”.

"Esa es la última pullita de Montero, para echar a los leones al entrenador", dice Lacasella.

Y Montero no se ha callado. El central le ha respondido a través de su perfil de X: “Señor Davide , antes de hablar de mí ,por favor , que sea con la verdad! No con información falsa. Eso sí que es deplorable. Gracias , un saludo”.

Señor Davide , antes de hablar de mí ,por favor , que sea con la verdad!

No con información falsa.

Eso sí que es deplorable.

Gracias , un saludo . — Javi Montero (@javimontero14) August 5, 2025

Esta fue la respuesta de Javi Montero, que este lunes se entrenó por primera vez con el Málaga y que si nada se tuerce debutará el sábado contra el Real Betis en el Trofeo Costa del Sol.

Ahora, el nuevo jugador blanquiazul tendrá la oportunidad de explicarse cuando sea presentado con el Málaga CF.

No es la primera polémica del jugador relacionada con el Racing. El día que el Racing de Santander cayó eliminado contra el Mirandés en el playoff de ascenso, la pareja de Montero publicó un comentario en su perfil de Instagram criticando a José Alberto, tildándolo de mala persona, algo que después desmintió.

El final de la historia de Montero con el Racing de Santander no ha sido el mejor.