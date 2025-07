Luca Sangalli se despide del Málaga CF con el corazón en la mano: "Triste, jodido, pero en paz"

El Málaga CF y Luca Sangalli han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato del jugador donostiarra, que pone fin a su etapa de dos años con la camiseta blanquiazul marcada por un bajo rendimiento a raíz de una lesión en la primera parte de la temporada 2023-2024.

El futbolista se embarcó en el proyecto malaguista en Primera RFEF y formó parte de la plantilla del ascenso de Tarragona. Nada más llegar fue designado como uno de los capitanes del equipo.

Pero una lesión en el gemelo en la primera vuelta de la temporada de Primera RFEF frenó en seco un buen inicio de su etapa como malaguista que ya no pudo revertir.

En sus dos temporadas ha jugado 28 partidos y anotó un gol contra el Antequera en La Rosaleda.

El jugador, querido y respetado en el vestuario, se ha despedido del club y de la afición con una carta a través de Instagram en la que reconoce su "fracaso" en el Málaga y no haber estado a la altura del reto.

Pero demostrando su amor por el Málaga y la ciudad.

Carta íntegra de despedida de Luca Sangalli publicada en su perfil de Instagram:

"Hoy pongo final a mi etapa como jugador del Málaga. Una etapa dura, exigente, difícil. Pero también bonita, gratificante e inolvidable.

No han sido las temporadas que soñé cuando me decidí a venir a esta maravillosa ciudad. Soñaba con disfrutar y hacer disfrutar, con poder aportar el máximo desde dentro del terreno de juego, de ser parte activa de un grande como el Málaga.

No pudo ser, no he sido capaz. He vivido esa cara cruel del fútbol, esa gran desconocida, la que no se ve por la tele. Esa lucha continua contra el síndrome del impostor. Por mucho que sepas que tu labor en el equipo también es fundamental aunque no juegues, por mucho que des todo de tu parte por mejorar y ayudar al equipo, tu cabeza no ceja en su empeño de poner en duda constantemente tu valía. El agradecimiento y reconocimiento de los compañeros y familia, esos que son conocedores de tu trabajo del día a día, es ese sostén que te hace perseverar.

“Ecce beatificamus eos qui sustinuerunt”, como reza la Divina Pastora de Málaga.

Me voy con la conciencia tranquila. Triste, dolido, jodido. Por haber fracasado, por no haber aprovechado las oportunidades. Pero con la conciencia bien tranquila y la certeza de haber puesto todo lo que estaba en mi mano. He defendido con el alma los colores blanquiazules cada vez que he vestido la camiseta malaguista. He aprendido realmente lo que conlleva ser profesional, darle valor a los detalles. Los sacrificios diarios, cuidar la nutrición, potenciar mis capacidades físicas. He mejorado como futbolista, pero no ha sido suficiente.

Vine siendo un chaval y me voy siendo padre. Me quedo con los buenos momentos vividos, que los ha habido y muchos. Con la buena gente con la que he convivido estos años. Con el sufrido ascenso y la solvente permanencia. Con las noches de La Rosaleda, los recibimientos, celebrar una victoria con nuestra gente al ritmo de la gitana, los desplazamientos fuera de casa y la pasión de una ciudad con su equipo.

Estoy tremendamente agradecido y orgulloso de haber formado parte de este club. De todo el cariño y el apoyo que he recibido dentro y fuera del campo. Es difícil jugar como local en La Rosaleda, pero más difícil es, y lo sé por experiencia, hacerlo como visitante.

Echaré de menos Málaga, la bombonera, la flor de la Costa del Sol. Ir cada mañana a La Rosaleda con la ilusión del primer día, entrenar con mis compañeros, las tertulias en la sala de fisios, las comidas en familia. Echaré de menos la ciudad y sus gentes, su gastronomía y su salero, su cultura y su clima, a veces.

No es la típica carta/plantilla de despedida impersonal y cutre que probablemente debería haber escrito, pero es la que me apetecía escribir y compartir.

Un malaguista y bokerón, de corazón, para siempre".