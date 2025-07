El Málaga CF anunciará dos fichajes el lunes, uno de ellos, Adrián Niño

El lunes habrá novedades en el mercado de fichajes del Málaga CF. Así lo adelantó el administrador judicial José María Muñoz. De hecho, dio más detalles, serán dos jugadores y uno de ellos, dejó caer, será el delantero Adrián Niño.

Lo dijo tras la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Málaga con las instituciones para anunciar que Málaga renuncia a ser sede del Mundial de Fútbol 2030.

Tras valorar la decisión ante los medios de comunicación, Muñoz fue cuestionado por la planificación de la plantilla.

"Yo creo que este fin de semana, o el lunes, un par de ellos más puede haber. ¿Quiénes? No me acuerdo, es que soy muy malo. Como saben que no sé de fútbol, pues se me olvidan los nombres fácilmente", ironizó Muñoz.

Sobre si uno de ellos será el delantero del Atlético de Madrid B Adrián Niño, Muñoz siguió tirando de ironía: "Ese ha salido, ¿no? Bueno, pues será delantera muy bonita, ¿no? Con el Niño y con Chupete, ¿no? Esa es la idea de Pepe -León, representante de las peñas-, no es mía".

Niño, nacido en Rota, es un futbolista de 21 años que la temporada pasada en Primera RFEF anotó diez tantos en 32 partidos con la camiseta del filial rojiblanco.

Se trata de un delantero corpulento, 1,84, destacó en los juveniles del Atlético de Madrid como goleador a las órdenes de Fernando Torres.

Muñoz no desveló el otro nombre, pero el club trabaja en la llegada de al menos otro delantero ya que sólo tiene en nómina a Chuepte.