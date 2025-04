Eibar 2-2 Málaga | La Academia al rescate para evitar un cónclave

La noche en la que Jorge Mario Bergoglio se asomaba al balcón de la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano ya como Papa Francisco tras ser elegido en un cónclave por los cardenales, Isco y compañía catapultaban al Málaga CF a los cuartos de final de la Champions League tras eliminar al Oporto. Doce años después, cuando Francisco "ha vuelto a la casa del Padre", los blanquiazules celebran un raquítico punto en Eibar conquistado a golpe de fe por dos jugadores de La Academia, Murillo y Rafa, que evitan otro cónclave, esta vez en Martiricos, para dilucidar el futuro de Sergio Pellicer. Sólo Nelson Monte, con otro inexplicable gol en propia puerta de los malaguista, evitaba que la alegría fuese completa (2-2). [Narración del partido en directo en EL ESPAÑOL de Málaga]

Con el punto conquistado en otra noche que apuntaba a ser el día de la marmota, el Málaga mira ahora con otros ojos el descenso, que sigue teniendo encima y con poco margen de error, pero el viento, al menos por un día aunque no del todo, parece haber cambiado, y tocará hacer los deberes en La Rosaleda contra el Castellón dentro de seis días.

Pellicer insistió en los tres centrales cambiando algunas fichas, como los carrileros (Puga y Dani Sánchez por Gabilondo y Víctor García), un central (Murillo por Pastor), y el ariete (Dioni por Chupete). Era una línea de cinco a la hora de defender.

SD Eibar - Málaga CF, de Segunda División, en directo | ¡Remonta el Málaga! (1-2) LaLiga

Los primeros cuarenta y cinco minutos del partido fueron certificados por un mazazo de Bautista para adelantar al Eibar justo antes del descanso, en los cinco minutos de descuento, cuando todo apuntaba al cero a cero fiel reflejo de lo vivido en el campo. Era otra función inoperante del Málaga más allá de los chispazos de Lobete y Puga. El mediapunta vasco fue el mejor sobre el campo. Le costó quedarse con la pelota, no circuló ni bien ni rápido cuando la tuvo, y a la pareja Manu Molina-Juanpe le faltaba consistencia en el centro para hacerse con los mandos.

Prácticamente el Málaga no pisó el área en toda la primera mitad, tampoco la cercó salvo en llegadas muy esporádicas. Volvía a estar lejos de la victoria, más todavía cuando el fino Matheus mandaba un regalo entre líneas a Bautista para dejarlo sólo ante Herrero, al que dribló con aplomo para mandar la pelota a la red y el partido a los vestuarios.

El tanto, más la amarilla temprana a Einar Galilea, obligó a Pellicer a mover ficha para dejar fuera al central vasco, darle cancha a Antoñito Cordero y volver a la línea de cuatro atrás. Pero volvía a ser un Málaga sin colmillo, sin circulación de balón, ni siquiera amagaba. Hasta que al cuarto de hora de la reanudación Larrubia se encontró con un balón dentro del área, disparó al palo corto y Magunagoitia la envió a córner.

La bola salió de las botas de Manu Molina, voló muy alta hasta el segundo palo donde apareció Murillo como un avión para esquinarla a la red. A partir de ahí se abrieron las compuertas y fueron diez minutos del Málaga. Al Eibar le había sentado el gol en contra como un tiro. Pero después lo que recibió fue un cañón. El Málaga circuló la pelota con algo de brío para plantarse en pocos toques en las inmediaciones del área local. El balón le llegó a Cordero, que se la dio a Rafa en el balcón del área. El del Malagueño se la acomodó y mandó un misil tierra-aire imposible para el portero armero. El estreno goleador con el Málaga, y vaya estreno.

Rafa celebra su gol con el Málaga en Ipurúa LaLiga

Otro que esta temporada está teniendo una buena relación con el gol es Nelson Monte. Pero en Ipurúa él no quería. Cuando el malaguismo todavía no se había quitado las manos de la cabeza por el zambombazo de Rafa, el central portugués despejó un centro lateral directamente a la red de Alfonso Herrero. No era una posición forzada, tiene casi la misma explicación que 'autogol' de Manu Molina en el Tartiere, ninguna, pero sólo había transcurrido un minuto. Eso le duró la alegría al Málaga. Antes, Lobete había mandado un balón a la madera y después reculó hasta llegar a dar por bueno el empate. Dejó de empujar a la espera de cazar alguna contra que no llegó, como tampoco se dejó el alma el Eibar en busca de la victoria.

El vaso ahora se puede ver medio lleno, por la reacción, o casi vacío, porque el Málaga sigue sin ganar. Pero al menos es un equipo con todas las constantes vitales, que sigue sin bajar los brazos y que, aunque muchas veces sin ideas, sigue yendo de frente. Isco está en el olimpo del fútbol español, Bergoglio ya será Francisco para siempre lejos del mundo de los mortales, y el Málaga pena en Segunda División con los jugadores de La Academia evitando un cónclave que parecía inevitable en Martiricos. De momento sólo será en Roma. En La Rosaleda espera el Castellón para, al fin, ver una fumata blanca.

Ficha técnica:



2 - Eibar: Magunagoitia, Cubero, Comas (Arambarri, m. 64), Arbilla, Cristian (Arrillaga, m. 80), Nolaskoain, Matheu, Corpas, Iván Gil (Guruzeta, m. 64), Puertas (Pascual, m. 64) y Bautista.



2 - Málaga: Herrero, Murillo, Nelson Monte (Pastor, m. 85), Einar (Antoñito, m. 46), Dani Sánchez, Puga (Gabilondo, m. 77), Manu Molina, Juanpe (Rafa, m. 64), Lobete, Larrubia y Dioni (Chupete, m. 77).



Árbitro: Dámaso Arcediano, del comité castellano-manchego. Amonestó a Einar, Iván Gil, Puertas y Matheus.



Goles: 1-0, m.48: Bautista. 1-1, m.60: Murillo. 1-2, m.70: Rafa. 2-2, m.72: Nelson, en propia puerta.



Incidencias: Partido de la trigésima sexta jornada disputado en el estadio Ipurua ante 4.396 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del papa Francisco.